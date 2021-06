Gameplus'tan oyunseverlere özel yeni kampanya ve yeni sunucu

Turkcell'in oyun platformu Gameplus'ın yeni kampanyasıyla en yeni oyunlar daha da uygun fiyatlı hale geliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, en yeni oyunların pahalı donanımlara gerek olmadan bulut üzerinden yüksek performansla oynanabilmesini sağlayan Nvidia GeForce Now servisini Türkiye'deki oyuncularla buluşturan Turkcell'in oyun platformu GAMEPLUS, 3 aylık indirimli "Premium" paketini www.gameplus.com.tr üzerinden oyunseverlere açtı.

15 Haziran'dan itibaren indirimli alınabilecek olan 3 aylık "Premium" paketini tercih eden kullanıcılar, uzatılmış oturum süresi, öncelikli erişim hakkı ve RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

Oyunculara ücretsiz sunulan mevcut "Basic" paketinde ve 1 aylık "Premium" paketlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak. Oyunseverler abonelik süresi sona erdiğinde yenilenen paketlerle en iyi GeForce Now deneyimini sürdürebilecek.

Türkiye'deki ikinci sunucu İstanbul'a

Şubat ayında başlayan "Beta" döneminden beri oyun severler tarafından büyük ilgili gören GeForce Now powered by Gameplus, Türkiye'deki ilk sunucusunu Ankara'da kurup oyun severlere üstün hizmet sunmaya başlamıştı. Gameplus, mükemmel oyun deneyimi artıracak ikinci sunucuyu temmuz ayının ilk haftasında İstanbul'da devreye alacak. Her iki sunucu sayesinde oyuncular Türkiye sunucuları üzerinden şimdiye kadarki en iyi GeForce Now deneyimine sahip olacak.

Türk oyuncular Gameplus'ın 15 Mart'taki ticari lansmandan bugüne kadar toplam 1 milyon 800 bin tekil oturumda 2 milyon saat oyun oynadı. Oyuncuların platformda en çok oynadığı oyun League of Legends olurken bunu sırasıyla; Counter Strike: Global Offensive, Rust, Mount & Blade II: Bannerlord, The Witcher 3: Wild Hunt, Apex Legends ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege takip etti.