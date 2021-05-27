Gamer Arena turnuvaları başlıyor! - Son Dakika

Düzenlediği turnuvalarla espor ekosistemini kalkındırmayı amaçlayan turnuva organizatörü Gamer Arena turnuvaları ile geliyor. Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden turnuvaları açıklayan bir gönderi .

Organizasyon gönderiye şu açıklamayı girdi:

Nefesler tutuluyor ve mücadele başlıyor! Gamer Arena'da 25 – 27 Mayıs tarihlerinde PUBG Mobile ve 28 – 31 Mayıs tarihlerindeyse ZULA Sıralama Turnuvası toplam 10.000 GA Coin ödül havuzuyla seni bekliyor.

İsterseniz bu turnuvalara daha detaylı göz atalım.

PUBG Mobile Sıralama Turnuvası için başlangıç tarihi 25 Mayıs olarak belirlendi. Turnuvanın sona eriş tarihi ise 27 Mayıs. Turnuvanın ödül havuzu ise 5.000 GA Coin.

Zula Sıralama Turnuvas için başlangıç tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi. Turnuvanın sona eriş tarihi ise 31 Mayıs. Turnuvanın ödül havuzu ise 5.000 GA Coin.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz.

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