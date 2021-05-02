Gamer Arena Zula Turnuvası şampiyonu Bursa Espor! - Son Dakika

Gamer Arena Zula Turnuvası şampiyonu Bursa Espor!

Gamer Arena Zula Turnuvası şampiyonu Bursa Espor!
Son Güncelleme: 02.05.2021 04:36

Tebrikler Bursa Espor!

The Academys tarafından sunumu gerçekleştirilen Gamer Arena Zula Turnuvası şampiyonu Bursa Espor oldu.

20.000 GA ödüllü turnuvanın sonunda Bursa Espor 12.500 GA'nın sahibi oldu. Diğer takımlar ise sırasıyla 5000 GA ve 2500 GA'nın sahibi oldu.

Organizasyon, geçtiğimiz sezonlarda da Zula Süper Ligi'nde adından sıkça söz ettiriyor. Organizasyon geçtiğimiz hafta "Zula 7. Sezon Rekabet Turnuvası" kadrosunu da duyurmuştu. Buna ek olarak 2 gün önce "Zula Bursa Espor Green" takımını da duyurdu.

Sırasıyla takımlar ise şu şekilde:

Zula 7. Sezon Rekabet Turnuvası Kadrosu

Muhammet Efe "CRUVS" Farsak

Mert Arda "CHARMENDER" Pekcan

Enes "MAXXIS" Kavlak

Faruk "MAWJOU" Candaş

Berkant "ROS" Başak

Furkan "COMMANDER" Moroğlu

Zula Bursa Espor Green Kadrosu

Efe "LPX" Acet

Arda "JEVOOON" Aydın

Efe "FL4ME" Hoşaf

Oğulan "SHADOW" Yıldırım

Eren "ASQRAWO" Baysal

Necati "EXEL4NS" Alankaya

Efe "WOCKENT" Küçükateş

Kaynak: Playerbros

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