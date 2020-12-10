GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan AFAD'a ziyaret - Son Dakika

GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan AFAD'a ziyaret
10.12.2020 11:16
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.
GAMER Başkan Yardımcısı Engin Sarı, İzleme Haberleşme Grup Amiri Bahattin Çam, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, afet ve acil durumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde olurken, İl Müdürü Demirel, GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'ya yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar