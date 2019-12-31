GAMER izleme değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) izleme değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

GAMER toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda GAMER Müdürü Mahmut Çelik, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin ilde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulduğunu belirten Balcı, GAMER'in 7 gün 24 saat hizmet verdiğini, koordinasyon ile ilgili çalışmaları önemsediğini söyledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, İl Jandarma Konutan Vekili Albay Birol Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt, AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit ile koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.