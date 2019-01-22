Son Dakika Haberleri: Gamer Sayesinde Olaylara Hızlı Müdahale

Gamer Sayesinde Olaylara Hızlı Müdahale

1 saat önce

Kırıkkale'de Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Gamer Sayesinde Olaylara Hızlı Müdahale, System.String[]
Kırıkkale'de Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında GAMER Operasyon Salonunda gerçekleşen toplantıya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

GAMER Başkanı ve İzleme Değerlendirme Kurulu temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda; 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü ve aynı zamanda GAMER İl Sorumlusu Muhammet Ali Tekinay tarafından GAMER'in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları hakkında sunum yapıldı.

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi sayesinde oluşturulacak kriz yönetimi ile olağanüstü durumlara daha hızlı müdahale sağlanacağını belirtti. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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