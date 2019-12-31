GAMER toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAMER toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı - Son Dakika

GAMER toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı

6 saat önce

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

GAMER toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı, System.String[]

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.


Kırşehir Valiliğinde düzenlenen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, ilgili kurum amirleri ile kurul üyeleri katıldı.


Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, "GAMER, güvenlik kaynaklı acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla koordinasyon sağlanmak üzere İçişleri Bakanlığımızca kurulmuştur. Güvenlik kaynaklı acil durumlarda olay öncesinde, olay anında ve sonrasında yürütülecek faaliyetlere ilişkin planlama esaslarını belirlemek, uygulama tedbirlerini almak ve il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili iş ve işlemlerin neler olduğu, nasıl bir çalışma sistemi öngörüldüğü ve çalışmalarda görev alan arkadaşlarımızın çalışma koşulları, karşılaştıkları sorunlar ile varsa aksaklıkların çözüme kavuşturulması gibi konuları değerlendirilecek" dedi.


İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Derya Aydın'ın GAMER hakkında sunum yaptığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kuran-ı Kerim, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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