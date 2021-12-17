GAMER Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı (17.12.2021) - Son Dakika
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GAMER Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı (17.12.2021)

17.12.2021 22:21

Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Valimiz Hüseyin Öner, GAMER'in kuruluş amacını belirterek şunları söyledi: " İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğe dayalı olarak yayınlanan, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi ile Ardahan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi hükümleri çerçevesinde bir aradayız.

Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşları, mahalli idare birimleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak önceliğimizdir.

Bu anlamda, güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamalarını yapmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak ve bu hususta valiliğimiz ile ilgili diğer tüm kurumların koordinasyonu için gerekli çalışmaları planlama maksatlarına matuf görevleri değerlendireceğiz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. "

GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanmasını, kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesinin ve olaylara hızlı müdahale etmenin tek elden sağlanacağını belirten Valimiz, kuruldaki üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Valimizin konuşmasının ardından İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Ersoy Ürker ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kuruluna bilgilendirmelerde bulundu.

GAMER Toplantıda salonunda yapılan toplantıya, Valimiz Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Vali Yardımcıları Mehmet Fatih Kılıç, Haluk Koç, Fatih Bayram, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AFAD İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Buğra Totan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı, İl GAMER Müdür Vekili Ersoy Ürker, 112 Müdür Vekili Emirhan Gültekin ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum GAMER Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı (17.12.2021) - Son Dakika


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