Gamer Zirvesi kapanışı Jahrein'le yaptı

Bilgisayar oyunları sektörünün birbirinden ünlü isimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesinde ağırlayan "Gamer Zirvesi 2" etkinliği, Jahrein takma adıyla bilinen Twitch ve YouTube içerik üreticisi Ahmet Sonuç'un katıldığı oturumla son buldu.



İletişim Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin kapanış oturumu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Önünde hiçbir örnek olmadan, neredeyse YouTube kurulduğundan beri içerik ürettiğini belirten Ahmet Sonuç, hobi olarak başladığı yayıncılığın zamanla mesleğine dönüştüğünü söyleyerek, "Bizim önümüzde örnek yoktu. Neredeyse YouTube açıldığından beri bir şeyler üretiyorum. Hobi olarak başladım, sonra işim oldu. Bizim öncümüz yok. Mesela doktor veya mühendis olmak istesen soracağın birileri var. Biz tamamen fikrimiz olmayan bir şeye girdik. Bir şekilde işimiz içerik üretmek oldu. Hala uzayda dolaşan bir kese kağıdı gibiyiz. Bu işi keyif alarak yapmak en iyi hareket olur" diye konuştu.



"Yaşları büyüdüğünde bu çocukların nasıl psikolojilerde olacağını bilemiyoruz"



Küçük yaşlarına rağmen sektörde yüksek izlenme sayılarına ulaşan çocukların olduğunu ve bu durumdan endişe duyduğunu ifade eden Sonuç, "İçerik üreticiliği konusunda çocukların çok fazla sömürüldüğünü düşünmeye başladım. Çok yüksek sayılarda izleniyorlar. Bu çocukların yaşının çok küçük olmasından dolayı bana çocuk işçilik gibi geliyor. Yaşları büyüdüğünde bu çocukların nasıl psikolojilerde olacağını bilemiyoruz. Aklım bunu almıyor" ifadelerini kullandı.



"Klavye başındaki insanlar düşünmeden bazı şeyler yazabiliyorlar"



Sanal dünya ve gerçek dünya arasında iletişim bağlamında büyük farklılıklar olduğunu dile getiren Sonuç, "Bizim memleketimizde herkesin bir kutsalı var. İnsanlar sevdiği şeyleri kutsallaştırıyor. Fikir belirtmeye başladığın zaman insanların kutsallarına dokunabiliyorsun. Bundan dolayı kimisi kutsalına dokunduğunda sana karşı cephe alabiliyor. Bana bazen tehditler geliyor. Benden nefret eden insanlar var; ama yüz yüze geldiğimizde o nefret kalmıyor. Gerçek hayatta medeni insanlar gibi tartışabiliyoruz. Ancak sosyal medyada kanallarından iletişim kurduğumuzda pek öyle olmuyor. Klavye başındaki insanlar düşünmeden bazı şeyler yazabiliyorlar" diye belirtti. - ESKİŞEHİR