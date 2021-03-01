Türkiye'nin başarılı espor kulüplerinden olan Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon için yeni bir kadro oluşturdu. 24-26 Şubat arasında Instagram hesabından paylaşımlar yapan kulüp, her gün iki yeni oyuncu duyurdu. 27 Şubat itibariyle ise kadronun tamamını açıkladı. Böylelikle gladyatörler Zula Kadınlar Ligi'ne giriş yapmış oldu.
Yaren 'Lachesis' Demirdöğenler
Sümeyra 'Lalisa' Kuşdemir
Sena 'Edusa' Açıkgöz
Yazgı 'Arthica' Güngör
Afya 'Vilya' Karakobak
Hande 'Alita' Korkmaz
Playerbros ailesi olarak Gamers of Future Kadın Zula kadrosuna ve tüm kadın esporcularımıza başarılar diliyoruz.
Son Dakika › Gamegar › Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon kadrosunu tanıttı - Son Dakika