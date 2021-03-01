Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon kadrosunu tanıttı

Gamers of Future (GamersofFuture), Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon için yeni bir kadro oluşturdu. Başarılı espor kulüpleri arasında yer alan Gamers of Future kadrosundaki isimler çok konuşuldu.

Türkiye'nin başarılı espor kulüplerinden olan Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon için yeni bir kadro oluşturdu. 24-26 Şubat arasında Instagram hesabından paylaşımlar yapan kulüp, her gün iki yeni oyuncu duyurdu. 27 Şubat itibariyle ise kadronun tamamını açıkladı. Böylelikle gladyatörler Zula Kadınlar Ligi'ne giriş yapmış oldu. GAMERS OF FUTURE ZULA KADINLAR LİGİ KADROSU Yaren 'Lachesis' Demirdöğenler Sümeyra 'Lalisa' Kuşdemir Sena 'Edusa' Açıkgöz Yazgı 'Arthica' Güngör Afya 'Vilya' Karakobak Hande 'Alita' Korkmaz Playerbros ailesi olarak Gamers of Future Kadın Zula kadrosuna ve tüm kadın esporcularımıza başarılar diliyoruz.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te (3)

Öztrak: '(Başörtüsü teklifi) Biz iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesini hem de bu önerdiğimiz kanunu çıkaracağız'

Ispartalı kuaför EUROCUP Türkiye Şampiyonası'nda jüri olarak görev yaptı