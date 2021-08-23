Yaklaşık 15 farklı alanda ödül sahibi olacak oyunlar etkinlik programında yer alanlar arasından seçiliyor. Halo Infinite'den Elden Ring'e kadar birçok popüler yapımdan yeni detaylar göreceğimiz Gamescom 2021'i Twitch üzerinden takip edebilirsiniz.
Gamescom 2021 Ödüllerine Adaylığı Açıklanan Oyunlar
En iyi Xbox oyunu
- Elden Ring — Bandai Namco
- Far Cry 6 — Ubisoft
- Halo Infinite — Microsoft
- En iyi PC oyunu
- Age of Empires IV — Microsoft
- Elden Ring — Bandai Namco
- Syberia: The World Before — astragon Entertainment
En iyi aksiyon/macera oyunu
- Elden Ring — Bandai Namco
- Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft
- Syberia: The World Before — astragon Entertainment
En iyi aksiyon oyunu
En iyi rol yapma oyunu
- Elden Ring — Bandai Namco
- Encased — Koch Media
- Tales of Arise — Bandai Namco
En iyi strateji oyunu
- Age of Empires IV — Microsoft
- Company of Heroes 3 — SEGA
- Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft
Kaynak: Playerbros
Microsoft, Gamescom, Ubisoft, oyunlar, Gamegar, Son Dakika
Son Dakika › Gamegar › Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı - Son Dakika
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