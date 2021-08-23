Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı - Son Dakika
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Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı

23.08.2021 20:46
Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı

25-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom 2021'de dağıtılacak ödüllere aday gösterilen oyunlar açıklandı.

Yaklaşık 15 farklı alanda ödül sahibi olacak oyunlar etkinlik programında yer alanlar arasından seçiliyor. Halo Infinite'den Elden Ring'e kadar birçok popüler yapımdan yeni detaylar göreceğimiz Gamescom 2021'i Twitch üzerinden takip edebilirsiniz.

Gamescom 2021 Ödüllerine Adaylığı Açıklanan Oyunlar

En iyi Xbox oyunu

  • Elden Ring — Bandai Namco
  • Far Cry 6 — Ubisoft
  • Halo Infinite — Microsoft
  • En iyi PC oyunu
  • Age of Empires IV — Microsoft
  • Elden Ring — Bandai Namco
  • Syberia: The World Before — astragon Entertainment

En iyi aksiyon/macera oyunu

  • Elden Ring — Bandai Namco
  • Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft
  • Syberia: The World Before — astragon Entertainment

En iyi aksiyon oyunu

En iyi rol yapma oyunu

  • Elden Ring — Bandai Namco
  • Encased — Koch Media
  • Tales of Arise — Bandai Namco

En iyi strateji oyunu

  • Age of Empires IV — Microsoft
  • Company of Heroes 3 — SEGA
  • Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft
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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

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SON DAKİKA: Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı - Son Dakika
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