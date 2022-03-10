Gamescom, fiziksel olarak geri dönüyor - Son Dakika
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Gamescom, fiziksel olarak geri dönüyor

10.03.2022 19:57
Gamescom, fiziksel olarak geri dönüyor

2020 ve 2021'de COVID-19 sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen Gamescom, bu yaz oyunseverle tekrar buluşacak.

2020 ve 2021'de COVID-19 sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen Gamescom, bu yaz oyunseverle tekrar buluşacak.

COVID-19, Gamescom dahil olmak üzere birçok canlı etkinliğin gerçekleştirilmesini imkansız kılmıştı. En son 2019'da fiziksel olarak gerçekleştirilen etkinlik, neyse ki bu sene geri dönüyor.

24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gamescom 2022, her zamanki gibi Köln'deki Koelnmesse fuar merkezinde yer alacak. Etkinliğin epey kalabalık olduğu malum, bunun için yönetim tedbirleri sıkı tutmuş durumda. Bu tedbirler kapsamında sınırlı bilet satışı, daha iyi giriş yönetimi, daha geniş alanlar bulunuyor.

2019'da gerçekleştirilen son etkinlikte 370.000 kişiyi ağırlayarak devasa bir alanı bile sıkıştırmayı başaran Gamescom için bu tedbirler oldukça yerinde gözüküyor.

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Gamescom, fiziksel olarak geri dönüyor

Gamescom 2022 her ne kadar fiziksele dönse de çevrim içiden tam anlamıyla kopmayacak. Geoff Keighley'in sunduğu, yeni duyuruları ve oyunları bizlere sunacak olan Opening Night Live etkinliği yine çevrim içi gerçekleşecek. Keighley, bu program için Gamescom'la yeni bir anlaşma imzaladığını da aşağıdaki şekilde duyurdu.

"Gamescom Opening Night Live etkinliğinin yapımcılığına ve sunuculuğuna devam etmek için yeni bir anlaşma imzaladığım için mutluyum.

23 Ağustos Salı günü Almanya'nın Köln kentinde görüşürüz."

Canlı yayınla sunulacak olan Opening Night Live etkinliği 23 Ağustos'ta gerçekleşecek. Gamescom'un ana etkinliği ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında oyuncularla Koelnmesse'de buluşacak.

Gamescom, fiziksel olarak geri dönüyor
Gamescom, fiziksel olarak geri dönüyor
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Kaynak: SaveButonu

Gamescom, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Gamescom, fiziksel olarak geri dönüyor - Son Dakika

Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.

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