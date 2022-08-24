Age of Empires 4'ün Ottomans and Malians güncellemesi duyuruldu! Osmanlı geri dönüyor

Age of Empires 4'ün yıldönümüne özel yayınlanacak olan 2 yeni medeniyet, Gamescom 2022 etkinliğinde duyuruldu. Türk oyuncuların merakla eklenmesini beklediği Osmanlı İmparatorluğu, önümüzdeki aylarda oyuna dahil edilecek.

AGE OF EMPIRES 4'E OSMANLI İMPARATORLUĞU GELİYOR

Popüler gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires 4'e yıldönümünde Osmanlı İmparatorluğu ve Mali medeniyetinin geleceği Gamescom 2022 etkinliği ile duyuruldu. Yeni eklenecek medeniyetler 25 Ekim'de gelecek.

Age of Empires 4'te bulunan Rus, Kutsal Roma İmparatorluğu, Çin, İngiliz, Delhi Sultanlığı, Mongollar, Abbasi Hanedanlığı ve Fransızlara eklenecek Osmanlı ve Mali ile oynanabilir medeniyet sayısı 10'e yükselecek.

"Batı Afrika'nın güçlü Malililerini, tüm zamanların en zengin ticaret ülkelerinden biri olarak yönetin, çünkü madencilik ve altın yatırımında güçlü ekonomik cesarete odaklanın. Ya da tarihteki en uzun ömürlü imparatorluklardan birini, Osmanlı medeniyeti ve mevcut en büyük barut kuşatma silahı olan Büyük Bombardıman silahına sahip iyi eğitimli askeri gücü ile birleştirin."

AGE OF EMPIRES 4 OSMANLI BİRLİKLERİ NELER?

Büyük Bomardıman

Mehter

Sipahi

AGE OF EMPIRES OSMANLI ÇAĞLARI

1. ÇAĞ

İlk çağdan itibaren Osmanlılar, medeniyete özgü bir yapı olan Askeri Okulu inşa edebiliyorlar. Askeri Okullar normalden çok daha yavaş bir oranda ücretsiz olarak birimler üretir. Ne tür bir Kışla, Ahır veya Okçuluk Menzili biriminin üretileceğini seçebilirsiniz.

2. ÇAĞ

İkinci çağda Osmanlılar, gıda veya altın üretimini artırmaya yardımcı olan bir dönüm noktası seçerek ekonomilerini hızlandırırlar. Osmanlılar, Sipahi birimini ve Mehter birimini üretmeye başlayabilir ve Osmanlıların iktidarına daha sonraki çağlara kadar yardım etmek için erken askeri hüner sağlayabilir.

3. ÇAĞ

Üçüncü çağda Osmanlılar, Tophane Cephaneliği'nin simgesi üzerinden kuşatma silahları üretmeye başlayabilir veya İmparatorluk Konseyi sisteminden stratejik seçeneklerle imparatorluklarını genişletmeye yardımcı olabilirler. Eşsiz Yeniçeri birimi (Osmanlı medeniyetine özgü Handcannoneer) da kullanılabilir hale gelir.

4. ÇAĞ

Dördüncü çağda, Osmanlılar askeri güçlerini beslemek için tam üretimdedir; dönük noktası seçimleriyle oyuncu ya birim üretim hızını artırır ya da daha hızlı tüccarlar üretir. Ellerinde daha fazla kaynak bulunan Osmanlı ordusu, zamanının en büüyk kuşatma motoru olan Büyük Bombardıman ile sahaya hakim olabilir ve düşmanların kasabalarını düzleştirebilir.