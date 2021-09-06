GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı

Son zamanlarda hisse senetleri ve şirket içerisindeki yeniden yapılanma haberleri ile gündemden düşmeyen GameStop, bu kez bir hırsızlık haberi ile gündeme geldi. GameStop mağazalarında yer alan 60 dolarlık oyun çalmaya çalışan hırsızın yakalanma anları, mağaza çalışanının bir TikTok videosu yayınlaması ile ortaya çıktı.

AMERİKAN FUTBOL OYUNU MADDEN 22'Yİ ÇALMAYA ÇALIŞTI

Video, birisinin mekanı soymaya çalıştığı iddiasıyla başlıyor. Devamında ise olayın yaşandığı anların gizli kameralardan çekilmiş hali yer alıyor. Hırsız, mağazadan MADDEN NFL 22'yi alır almaz kaçmaya başlıyor.

KAÇMADAN YAKALAMAYI BAŞARDI

Blackacrombie'ye göre hırsız Madden NFL 22'yi istedi ve eline aldıktan sonra bir anda kaçmaya başladı. Oyunu aldıktan sonra kapıya doğru giden hırsızın peşinden koşan blackacrombie, hırsızın başarısız olduğunu dile getiriyor. Video, olayın güvenlik kamerası görüntüleriyle sona eriyor. Kısa sürede yarım milyondan fazla izlenen videoya binlerce yorum geldi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.