GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı

07.09.2021 11:33

GameStop'ta çalışan bir TikTok kullanıcısı, mağazada gerçekleşen bir soygunu nasıl durduğunu yayınladı video ile anlattı. Soyguncunun 560 lira değerinde olan Madden NFL 22'yi çalmaya çalıştığını söyleyen genç, videoda kasanın üzerinden atlayarak hırsızı yakaladığını canlandırıyor.

Son zamanlarda hisse senetleri ve şirket içerisindeki yeniden yapılanma haberleri ile gündemden düşmeyen GameStop, bu kez bir hırsızlık haberi ile gündeme geldi. GameStop mağazalarında yer alan 60 dolarlık oyun çalmaya çalışan hırsızın yakalanma anları, mağaza çalışanının bir TikTok videosu yayınlaması ile ortaya çıktı.

AMERİKAN FUTBOL OYUNU MADDEN 22'Yİ ÇALMAYA ÇALIŞTI

Video, birisinin mekanı soymaya çalıştığı iddiasıyla başlıyor. Devamında ise olayın yaşandığı anların gizli kameralardan çekilmiş hali yer alıyor. Hırsız, mağazadan MADDEN NFL 22'yi alır almaz kaçmaya başlıyor.

GameStop çalışanı bir TikTok videosunda hırsızlığı nasıl engellediğini gösteriyor

KAÇMADAN YAKALAMAYI BAŞARDI

Blackacrombie'ye göre hırsız Madden NFL 22'yi istedi ve eline aldıktan sonra bir anda kaçmaya başladı. Oyunu aldıktan sonra kapıya doğru giden hırsızın peşinden koşan blackacrombie, hırsızın başarısız olduğunu dile getiriyor. Video, olayın güvenlik kamerası görüntüleriyle sona eriyor. Kısa sürede yarım milyondan fazla izlenen videoya binlerce yorum geldi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.
YORUMLAR
500

Gamestop, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı
17:18 CHP'den Ümit Özdağ'a yalanlama geldi: İki protokolde de İçişleri ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı
16:48 Taksim'de tekmeli tokatlı kavga! 3 trans birey, 1 kişiyi dinlene dinlene dövdü
16:42 Görüntü İstanbul'un göbeğinden! 3 trans, 1 kişiyi tekme tokat dövdü
16:24 Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu
16:20 Son Dakika: Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi PAOK
16:19 Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında tanık olarak dinlendi
16:17 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi
16:14 Mehmet Şimşek, "Bilgim dışında" diyerek Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı
16:09 Mehmet Şimşek, Twitter'da Vatan Partisi'nin engelini kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 17:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement