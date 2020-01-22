"Gaming Forum 3" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gaming Forum 3' başladı - Son Dakika

"Gaming Forum 3" başladı

7 saat önce

Dijital oyun tutkunları yeni oyun trendleriyle Forum İstanbul'da bir araya geldi.

Dijital oyun tutkunları yeni oyun trendleriyle Forum İstanbul'da bir araya geldi.

Bu yıl 3.'sü yapılan ve ödüllü turnuvalara, Cosplay yarışmasına ve sanal gerçeklik deneyim alanlarına sahne olacak forum, oyun tutkunlarını, sektörün önde gelen markalarını ve Twitch yayıncılarını bir araya getirecek.

Fest Projects yöneticisi Tugay Enginar, etkinlikte aileler, konsol oyuncuları ve yeni teknolojilere açık olan insanlar için çeşitli faaliyetler olduğunu belirterek, oyunların yanı sıra üniversite ve KOSGEB girişimi olan Gamelab ile kariyer seansları da düzenleneceğini söyledi.

Enginar, Gaming Forum'un ücretsiz olduğunu ifade ederek, "Forum İstanbul'un internet sitesi ya da sosyal medya hesapları üzerinden kayıt yaptırabilirler. En çok ilgi gören yarışmamız Cosplay. Cosplay, oyun karakterlerinin kostümlerini hazırlayacakları ve ödül kazanacakları bir yarışma." diye konuştu.

F1 deneyimi

Etkinlik kapsamında F1 deneyimi için model araç ve sanal gerçeklik kuran Speedctiy İşletmecisi Ali Özgün, gerçek ebatlarda Formula 1 aracıyla katılımcılara gerçek bir yarış deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Özgün, araca son teknoloji sanal gerçeklik gözlüğünün de adapte edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu simülatörler sayesinde hızı güvenli bir şekilde herkesin deneyimlemesini amaçlıyoruz. Olduğunuz yerde bütün ivmeleri size yaşatıyoruz. Araç öne, arkaya, sağa, sola yatıyor. Bu hareketleri hem uzattık hem de hızlandırdık. Çok etkileyici bir tecrübe. Simülatörlerimizin ilk müşterisi de Vladimir Putin. Putin'in Gorno'daki çiftliğinde yerli ve milli bir ürünümüz var."

Gaming Forum, 26 Ocak'ta sona erecek.

Forum İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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