Gaming Forum İkinci Kez Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı

Gaming Forum ikinci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladıSelin GÜRSEL ? Özgür KUMANOVALI - Can EROK/ İSTANBUL, ( DHA ) - FORUM İstanbul 'da bu sene Gaming Forum'un ikincisi düzenleniyor. 23 Ocak'ta başlayan ve 27 Ocak'a kadar sürecek olan etkinlikte para ödüllü cosplay yarışması ve sanal gerçeklik deneyim alanları yer alıyor. Oyun dünyasının ünlü isimlerinin de katılacağı etkinlik, oyunseverleri bekliyor.27 Ocak'a dek Forum İstanbul'da sürecek olan Gaming Forum 2 etkinliği, oyun dünyasını ikinci kez aynı çatı altında buluşturuyor. Ziyaretçiler etkinlik boyunca sanal gerçeklik alanlarını deneyimleyecek ve Necati 'Zeonnn' Akçay , Ferit 'Wtcnn' Karakaya , Cantuğ 'Unlost' Özsoy ve Berke 'Thaldrin' Demir gibi oyun dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.Gaming Forum 2 kapsamında cosplay alanında bir yarışma düzenleyen Forum İstanbul, en iyi cosplay'e 5 bin lira da ödül verecek. 27 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek finalde birinciyi belirleyecek jüride ise Enhar Güreşçi, Melodi Kızılgün ve Eda Karadoğan olacak."YETİŞKİNLER İÇİN NEFES KESENALAN HAZIRLADIK?Konuyla ilgili konuşan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Tuğrul Cömert, "Forum İstanbul çatısı altında bi'başka dünya var' diyoruz. Bu dünyanın zenginliklerinden bir tanesi de bu sene ikincisini düzenlediğimiz Gaming Forum yani oyun dünyası için geleneksel bir buluşma ve deneyim alanı yaratmak üzere kurgulanmış bir etkinlikler dizisi? dedi.Profesyonel veya profesyonel olmayan her yaştan insanı beklediklerini ifade eden Cömert, konuşmasına şöyle devam etti:'Forum İstanbul Gaming Forum 2 içerisinde katılımcılar popüler oyunların turnuvalarına katılarak bu oyunları deneyimleme fırsatı yakalayacaklar. Çocukları, gerçek bir top havuzunun etrafını saran dijital hedefleri vurmaya çalışacakları son derece heyecanlı bir oyun bekliyor. Yetişkinler için ise nefes kesen bir sanal gerçeklik deneyim alanı hazırladık. Film, kitap veya oyun karakterlerinin canlandırıldığı, performans ve kostüm sanatı anlamına gelen cosplay alanında bir yarışma düzenledik. 27 Ocak Pazar günü açıklanacak olan birinciye 5 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yine pazar günü turnuvanın kazananı belli olacak.''PLANLADIĞIMIZIN ÜZERİNDE İLGİ GÖRDÜ'Geçen yıl düzenlenen Gaming Forum etkinliğine 10 binin üzerinde katılımcının yer aldığını sözlerine ekleyen Cömert, 'Her alandan ziyaretçinin son derece ilgi alaka gösterdiği ve bizim planladığımızın üzerinde ilgi gören bir etkinlik oldu. Tabi biz bu etkinliği yaparken sektörde bir ilke imza atarak oyun dünyasını ve perakendeyi bir araya getirdik ve bu etkinliği gelenekselleştirmeyi hedefledik. Geçen yıl aldığımız sonuçlar bizi son derece memnun etti. Önümüzdeki yıllarda da buna devam etmek istiyoruz. Cosplay yarışması ve yayıncılarımızın Twitch yayını yapması, bu seneye özel yenilikler. Sektörü ve bu alandaki yenilikleri de son derece yakından takip edip yepyeni projelerle ziyaretçilerimizin karşısına çıkmayı hedefleyen bir alışveriş merkeziyiz. Ziyaretçilerimiz önümüzdeki yıl yapılacak etkinliği de merakla bekleyebilirler' dedi.OYUNCULUĞA ARA VERDİ, YAYIN YAPMAYA DEVAM EDİYORGaming Forum 2'ye konuk olarak katılan Thaldrin rumuzlu oyuncu Berke Demir ise, '24 yaşındayım Sabancı Üniversitesi 'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. 2012 yılında profesyonel oyunculuğa başlamıştım. Yaklaşık olarak 3-4 ay önce okuluma odaklanmak adına oyunculuğa ara verdim. Dört senedir de yayın yapıyorum. Son zamanlarda oyunculuğu bırakmamla beraber tam zamanlı olarak yayıncılığa geçmiş bulundum' diye konuştu.'YETERLİ ÇALIŞMA İLE BAŞARIYA ULAŞABİLİRLER'Gaming Forum kapsamındaki etkinliğin ardından fanlarıyla buluşan Demir profesyonel oyuncu olmak ve yayın yapmak isteyenlere de şu önerilerde bulundu:'Ben evinde bilgisayar olan şanslı çocuklardan biriydim ve disketten de CD'den de oyun oynadığım zamanlar oluyordu. Benim gibi birçok arkadaşım vardı ama onlar oyunları benim kadar ciddiye alarak oynamadı. Ama bana kalırsa şimdiki çocuklar hem internet hem de bilgisayar açısından çok daha şanslı. Profesyonel olmak isteyen çocuklara tavsiyem şudur, eğer yetenekli olduklarını düşünüyorlarsa yeterli çalışma ile bunu elde edebilirler. Aslında bu yayıncılık için de geçerli. Yani bizim yaptığımız şey bir nevi diğer insanlara ulaşmak, aynı şeyleri paylaşmak. O yüzden bu konuda yetenekli olduğunu düşünen varsa Youtube ya da Twitch gibi mecralara atılarak şanslarını deneyebilirler.'Böyle etkinlikleri çok sevdiğini ifade eden Demir, 'Hem takipçilerimizle buluşma fırsatı yakalıyoruz hem de yeni yeni insanlar tanımış oluyoruz. Umarım yakın zamanda bu gibi etkinlikler daha sık olmaya başlar' ifadelerini kullandı.