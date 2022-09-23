Gaming İstanbul Fuarı'nda Rise Online standına yoğun ilgi

16-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gaming İstanbul Fuarı'nda Rise Online standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Stantta yaklaşık 12 bin kişiye ödül dağıtıldı.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gaming İstanbul Fuarı'nda Rise Online oyuncularla buluştu. Rise Online'nın düzenlediği etkinlikler ve turnuvalar binlerce ziyaretçinin katılımıyla tamamlandı. Türkiye'nin ünlü ve önemli cosplay sanatçıları da stantta ziyaretçilerle bir araya geldi.

12 BİN KİŞİYE ÖDÜL

Fuarda çekilişlerini oyunseverler için hazırlayan Rise Online, yaklaşık 12 bin kişiye ödül dağıttığını açıkladı. Ödüllerin arasında oyuncu klavyeleri, oyuncu kulaklıkları, oyuncular için hazırlanmış bir dizüstü bilgisayar ve hediye çeki yer aldı. Toplamda 500.000 TL değerindeki ödülleri standı ziyaret eden oyunseverlere dağıttığını bildirdi.

50 BİN TL ÖDÜLLÜ TURNUVA

Fuarın 2'nci ve 3'üncü gününde stantta düzenlenen ve rekabetin üst noktalarda olduğu Rise Online World Gaming İstanbul Espor turnuvası ziyaretçilere özel anlar yaşattı. Turnuvanın ödül havuzu ise şöyle:

Birinci takım: 30 bin TL, ikinci takım: 15 bin TL, üçüncü takım: 5 bin.

Rise Online'ın en büyük 8 takımının ve 64 oyuncunun katılım gösterdiği turnuvada cumartesi günü ön grup ve çeyrek final aşamaları oynandı. Fuarın son gününde ise ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği e-spor turnuvasının yarı final ve finali gerçekleşti. Turnuva finalinde Wtf klanı ile karşılaşan Rahat Ol klanı büyük ödül olan 35 bin liranın sahibi oldu. Turnuvada Cavbella ekibi de üçüncü sırada yer aldı.

CREW Medya'nın canlı yayın organizasyonunu üstlendiği turnuvayı canlı yayın platformundan aynı anda yapılan yayınlar arasında her gün 20 bin kişi izlediği belirtilirken, finalde ise 100 bin tekil izleyiciye ulaşıldığı aktarıldı.