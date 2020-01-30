Gaming İstanbul kapılarını açtı - Son Dakika

Gaming İstanbul Oyun ve e- spor Fuarı Marka ve Pazarlama Yöneticisi Meriç Eryürek, Canon Exiles oyununun Gaming İstanbul'un ardından Türkçe olarak oynanabileceğini söyledi.

Gaming İstanbul Oyun ve E-spor Fuarı'nın açılışı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 18 bin 470 metrekare alanda düzenlenen Gaming İstanbul'da ziyaretçiler dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünleriyle tanışma fırsatı buluyor.

Gaming İstanbul Oyun ve E-spor Fuarı'nın marka ve pazarlama yöneticisi Meriç Eryürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaming İstanbul'un Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük oyun ve spor etkinliği olduğunu söyledi.

Gaming İstanbul'un Avrupa'nın da en büyük 5 oyun ve e-spor etkinliğinden biri olduğuna vurgu yapan Eryürek, "Oyunculara ve oyunseverlere bu yıl birkaç tane büyük haberimiz var. Birincisi büyük sürpriz 8 yıl önce Tale Worlds tarafından yapılan Mount & Blade oyununun ikincisi Gaming İstanbul'da olacak. Mount & Blade tüm zamanların en iyi PC oyunları arasında yer alıyor ve pek çok ödülü var. İlki oyun tarihini değiştiren bir oyundu; ikincisi de muhtemelen oyun tarihini değiştirecektir. İkinci büyük haberimiz Conan ile ilgili olacak. Conan artık Türkçe konuşacak diye bir duyuru yaptık. Conan Exiles oyunu globalde çok başarılı bir oyun. Türk oyuncular yakında Gaming İstanbul'un ardından Conan Exiles oyununu Türkçe olarak oynayabilecekler." diye konuştu.

Etkinlikte son verilere göre 80 firmanın yer aldığını ve 100 bin oyun severi ağırlamaya düşündüklerini aktaran Eryürek, "Türkiye'de e-spora inanılmaz bir ilgi var çünkü nüfusun yüzde 51'i 25 yaş altında. Bu insanlar oyuna ve e-spora doğdular; bizim gibi sonradan öğrenmediler. Hem profesyonel hem de amatör anlamda inanılmaz bir ilgi var. Gaming İstanbul'da markalarımızın çoğu hem amatör hem de profesyonellere yönelik olarak turnuvalar düzenliyorlar." dedi.

Türkiye'de karşılaşma oyunlarının çok sevildiğini anlatan Eryürek, "Türkiye'de e-spora çok yatkınız gerçekten. Bu işi ilk Moba başlattı. Onun ardından da FPS geldi. Sonrasında ise Battle Royale oyunlar geldi. Şu an en büyük çekişme Battle Royal ve Moba oyunlarında diyebilirim." dedi.

Yaklaşık 100 bin kişiye ev sahipliği yapması beklenen fuar 2 Şubat'a kadar devam edecek.