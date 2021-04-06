Gaminity World CS:GO Turnuvası şampiyonu Şahangiller Espor oldu - Son Dakika

Gaminity World ve TCL işbirliğinde düzenlenen CS:GO turnuvasında şampiyon takım belli oldu. Kupa sahibini buldu. Rekabetin en yüksek seviyede olduğu turnuvada şampiyonluğa uzanan takım Şahangiller Espor oldu. Toplam 71 takımın katılım sağladığı turnuvada ikinci takım MAGNEW olurken, üçüncülüğü Çamlıca Espor ekibi aldı.

4 Nisan Pazar günü saat 21.00'da oynanan final karşılaşmasında MAGNEW takımını 3-0 gibi net bir skorla geçen Şahangiller Espor turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. 71 takımın katılımıyla 7 tur üzerinden oynanan turnuvada ilk 3 takım 3000? ödül havuzunu paylaştı.

Şahangiller sırasıyla Grifon, De-Storm, racon, RACQNN, Çamlıca Espor ve MAGNEW takımlarını geçerek kupanın sahibi oldu. Final karşılaşmasında MAGNEW ekibine harita kaybetmeden kazanan Şahangiller 2500 büyük ödülün sahibi oldu.

Gaminity World CS:GO Turnuva Sıralaması

Şahangiller Espor | 2500

MAGNEW | 1500

Çamlıca Espor | 1000

İlk üç sırayı oluşturan takımlar aynı zamanda Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Çamlıca 9 puanla 3. sırada, Şahangiller 4 puanla 5. sırada ve MAGNEW 2 puanla son sırada şampiyonayı sürdürüyor.