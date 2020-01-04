"Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin ön gösterimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gamonya: Hayaller Ülkesi' filminin ön gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin ön gösterimi yapıldı

6 saat önce

Yapımını Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) üstlendiği çocuk filmi "Gamonya: Hayaller Ülkesi"'nin ön gösterimi gerçekleştirildi.

Yapımını Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) üstlendiği çocuk filmi "Gamonya: Hayaller Ülkesi"'nin ön gösterimi gerçekleştirildi.

BKM Tiyatro'daki etkinliğe film ekibi ve oyuncularının yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Tuğçe Soysop, çocuklarla çalışmanın çok keyifli olduğunu belirterek, "Zaten biz 4-5 yıldır beraberiz. Bu filmimizde de çok güzel ve uyumlu çalıştık, çok güzel bir şey çıktı ortaya. Gamonya herkesin izleyeceği çok keyifli bir film." dedi.

Soysop, oyunun hikayesine de değinerek, sinemaseverlerin hayaller ülkesi olan Gamonya'da yaşayan çocukların hayallerle dolu hikayesine tanık olacaklarını söyledi.

Filmin oyuncularından Berat Efe Parlar, çekimler sırasında çok eğlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim filmimiz arkadaşlığı ve dostluğu anlatıyor. Onun dışında ben 'Umut' karakterini canlandırıyorum. Hayal kurmayı sevmeyen bir karakter ve nasıl hayal kuracağını da bilmiyor. Dedesi sürekli ona hayal kurmayı denetiyor ama başarısız oluyor. Bir şekilde Gamonya'ya geliyor ve buradaki hayal üfleyicileri sayesinde hayal kurmayı öğreniyor. Umut da onlara gerçek dünyayı öğretiyor."

Oyuncu Eda Döğer ise Gamonya ülkesinin muhtarını canlandırdığını ve filmi izleyenleri bir hayal yolculuğuna çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi hakkında

Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor.

Bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu edinen film, 10 Ocak'ta gösterime girecek.

Beşiktaş Kültür Merkezi, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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