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Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

16.12.2021 16:22
Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin görülen davaya Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin görülen davaya Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Devre mülk satışı yapan bir firmanın satış danışmanı olarak kendini tanıtan kişilerce Kızılcahamam'daki termal otele giden Gamze Açar, otelin 5. katından aşağı düşmüş ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerden Rıza D., Mustafa Emre D., Mehmet D, Emre E. ve Hüseyin Emre G. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlanmıştı.

Daha önce dinlenen tanık beyanlarında Açar'ın düşmesinin ardından 2 üst katta kalan Ö.E., çığlık sesi sonrası aşağıda Açar'ı yerde yatarken gördüğünü, peşine de bir erkek şahsın 'Başımız belaya girecek' dediği ve diğer erkek şahsın da 'Kendini attı deriz zaten odada ne olduğunu kimse bilmiyor' dediği kaydedilmişti. Tanık beyanının sanıklara sorulmasının ardından sanıklardan Rıza D., "Böyle bir konuşma gerçekleşmedi. 'Kız düştü ne yapacağız' dedim sadece. Tanığın beyanları doğru olsa ambulansı çağırmazdık" dedi.

'Gamze'nin kanında uyuşturucuya rastlanmadı'

Açar ailesinin avukatı da Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda Açar'ın kanında uyuşturucuya rastlanmadığını hatırlatarak, "Sanıkların Açar'ın uyuşturucu krizine girdiğine yönelik söylemleri yalanlanmış oldu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Gamze'nin kanında sadece ilaç kullandığına dair etken madde tespit edildi. Ayrıca tanık beyanı da değerlendirildiğinde hakikat ortaya çıkacak ve dava aydınlanacaktır. Hüseyin Emre G.'nin de tutuklu yargılanması gerekir. Çünkü onunda DNA'sı raporda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarının sanıklara sorulmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 3 Şubat tarihine erteledi. - ANKARA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Emre, Kızılcahamam, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika


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