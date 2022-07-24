Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: "Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir" - Son Dakika
Üye Girişi

Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: "Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir"

24.07.2022 11:52
Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: "Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. İlgezdi, “Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet’imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. İlgezdi, "Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet'imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. Akkuş İlgezdi, tüm Türkiye'de yapılan bu araştırmaya ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Yaptığımız çalışmada birçok ilde ve ilçede, özellikle cerrahi branşlarda doktor yetersizliği saptanmış, tıbbi malzeme yetersizliğinden bazı ameliyatların yapılamadığı anlaşılmıştır. Kadın doğum uzmanından, onkoloji uzmanına, genel cerrahi uzmanından, KBB uzmanına, çocuk yan dal uzmanlarından, erişkin iç hastalıkları yan dal uzmanlarına kadar birçok branşta ciddi eksiklikler yaşanmaktadır. Türkiye AKP iktidarında ve onun eseri olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile poliklinikleri kapattıran, doktor bulunamayan, paran kadar sağlık hizmeti aldığın, hatta doktora diplomasını yırttıran bir hale geldi. Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet'imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir."

Akkuş İlgezdi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:

"- Ülkemizdeki en büyük 4'üncü il olan Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli öğretim üyelerinden biri uzun süreli raporlu, diğeri de istifa ederek bir vakıf üniversitesine geçtiği için çocuk onkoloji kliniği geçici çözümlerle yönetilmeye çalışılıyor, hastalar mağdur.

Burdur Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi olmadığı için Kalp krizi şikayetiyle hastaneye başvuranlara dil altı hapı verilip, Isparta'ya sevk ediyor. Hastalar yolda vefat edebiliyor.

- Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çocuk kardiyoloji bölümü yok. Çan İlçesinde kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, KBB, enfeksiyon hatalıkları, beyin cerrahisi, radyoloji bölümlerinde doktor bulunmamaktadır.

Hakkari, Gastroenteroloji, Kalp-damar cerrahı yok. Çocuk yoğun bakım ünitesi yok. Çocuklar 4 saat uzaklıktaki Van'a götürülmektedir. Çatışma bölgesi olmasına rağmen plastik cerrahi uzmanı yok. Yanık ünitesinde bugüne kadar tedavi edilmiş herhangi bir hasta yok.

- İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Endokrin bölümünün doktorları gittiği için bölüm kapandı. Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde romatoloji bölümü doktoru ayrıldı ve bölüm kapandı. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tüm ortodonti uzmanları istifa etti ve bölüm hizmet vermiyor.

- Kars'ta, birçok bölüm doktor olmadığı için kapalıdır. Onkoloji bölümü kurulduğundan beri hiç hekim gelmemiş ve 7 yıl önce Milyon dolara alınan cihazlar çürümeye terkedilmiştir.

Tokat, çocuk cerrahisi bölümü, alerji ve algoloji bölümü, romatoloji, hematoloji nükleer tıp bölümleri kapalıdır. Çocuk kardiyoloji uzmanı ilde hiç yok."

YORUMLAR
500
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da konuştu! İşte Suriyelileri göndermek için tasarlanan 4 aşamalı planı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da konuştu! İşte Suriyelileri göndermek için tasarlanan 4 aşamalı planı Kılıçdaroğlu: Benim Öyle Saraylara, Lüks Hayatlara Falan İhtiyacım Yok. Onlar Beni Rahatsız Eder Kılıçdaroğlu: Benim Öyle Saraylara, Lüks Hayatlara Falan İhtiyacım Yok. Onlar Beni Rahatsız Eder
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: 'Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:05 İETT otobüsünde çılgına çeviren olay! Şüpheliyi tekme tokat dövdüler
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 12:51:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: "Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement