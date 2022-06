Gamze Akkuş İlgezdi: Maliyetler O Kadar Yüksek Ki Çiftçi Üretse Daha Çok Zarar Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2015-2021 dönemi mart ayları toplam Tarım Girdi Fiyat Endeksi aylık değerleri toplamı yüzde 5,2'dir. Ancak sadece 2022 Mart ayına baktığımızda yüzde 15,16'dır. Bu demek oluyor ki bu yıl çiftçimizin üretim yapabilmek için harcadığı para, altı yılda harcadığı paranın üç katı. Bu demek oluyor ki çiftçimiz üretemez hale geldi. Üreticilerimiz, artık aylık ve yıllık hatta an be an sürekli olarak zarar etmektedir. Maliyetler o kadar yüksek ki çiftçi üretse daha çok zarar ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunlara dikkat çekti. İlgezdi, şunları kaydetti:

"TARLALAR BOMBOŞ, ÇİFTÇİMİZ GİRDİ MAALİYETLERİ YÜZÜNDEN EKEMİYOR"

"TÜİK'in verileri, çiftçimizin, üreticimizin içler acısı durumunu rakamsal olarak anlatıyor. Üreticilerimiz kan ağlıyor. Anadolu'da tarlalar bomboş, çiftçimiz girdi maliyetleri yüzünden tarlasını ekemiyor. Bunun yanı sıra dünyayı da çok daha büyük bir tehlike bekliyor. Uzun vadede baktığımızda; tarımsal üretime önem vermeyen ülkeler, ayakta kalamayacak, gıda sıkıntısı çekecek.

"ÇİFTÇİMİZ ÜRETEMEZ HALE GELDİ"

2015-2021 dönemi mart ayları toplam Tarım Girdi Fiyat Endeksi aylık değerleri toplamı yüzde 5,2'dir. Ancak sadece 2022 Mart ayına baktığımızda yüzde 15,16'dır. Bu demek oluyor ki bu yıl çiftçimizin üretim yapabilmek için harcadığı para, altı yılda harcadığı paranın üç katı. Bu demek oluyor ki çiftçimiz üretemez hale geldi. Bu demek oluyor ki tarlalar bomboş. Bu demek oluyor ki gübreye, mazota, yeme, suya, elektriğe zam yapanlar, bu ülkenin tarlalarının bereketini kaçırdı. Üreticilerimiz, artık aylık ve yıllık hatta an be an sürekli olarak zarar etmektedir. Maliyetler o kadar yüksek ki çiftçi üretse daha çok zarar ediyor.

"ELEKTRİKTE, GÜBREDE VE YEMDEKİ ARTIŞ ÜRETİCİYİ ÇARESİZ BIRAKIYOR"

Gübre fiyatları, aylık ve yıllık bazda en çok artan tarımsal girdidir. Aylık bazda yüzde 44,65, yıllık bazda ise yüzde 228,20 artış göstermiştir. Bunun yanı sıra aylıkta enerjide yüzde 23,32, yemde yüzde 12,26'lik artış, yıllıkta ise enerjide yüzde 175,39, yemde 107,41'lik artış olmuştur. Yine mart ayıda tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylıkta yüzde 16,12 ve yıllıkta ise yüzde 113,89'luk artış gerçekleşmiştir. Gübre gibi mazot ve traktör parçaları da üç kat arttı. Bir traktör lastiği 12 bin lira oldu. Sulama maliyetleri üç kat arttı.

Erzurum, Erzincan ve Düzce'ye yaptığım ziyaretlerde, zirai malzeme satan dükkanların ve çiftçilerin söylediği hep, 'Ekinimizi bu sene gübresiz ekebildik' cümlesiydi. Elektrikte, gübrede, yemde bu denli bir artış, çiftçimizin, üreticimizin elini kolunu bağlamakta, çaresiz bırakmaktadır. Yılda yüzde 228,20 artan gübreyi çiftimiz nasıl alsın? Alamayacağı için de gübresiz bir şekilde tarlasını ekecek ve bu sene ekininden düşük verim alacak."