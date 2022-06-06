Gamze Akkuş İlgezdi: Müzik Yasağını Kalıcı Hale Getirdiler, Niyetleri Pandemiyle Mücadele Değil Yaşam Tarzına Müdahaledir - Son Dakika
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Gamze Akkuş İlgezdi: Müzik Yasağını Kalıcı Hale Getirdiler, Niyetleri Pandemiyle Mücadele Değil Yaşam Tarzına Müdahaledir

06.06.2022 13:27
Gamze Akkuş İlgezdi: Müzik Yasağını Kalıcı Hale Getirdiler, Niyetleri Pandemiyle Mücadele Değil Yaşam Tarzına Müdahaledir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile gece 01.00’den sonra getirilen müzik yasağıyla ilgili Danıştay’da dava açtı. Akkuş İlgezdi, “Önce pandemiyi bahane ederek müziğe gece yarısı yasağı getirdiler. Sonra pandemi sınırlamalarını kaldırdılar, ama müzik yasağını kalıcı hale getirdiler. ‘Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur’ diyerek niyetlerini belli ettiler. Niyetleri pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahaledir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile gece 01.00'den sonra getirilen müzik yasağıyla ilgili Danıştay'da dava açtı. Akkuş İlgezdi, "Önce pandemiyi bahane ederek müziğe gece yarısı yasağı getirdiler. Sonra pandemi sınırlamalarını kaldırdılar, ama müzik yasağını kalıcı hale getirdiler. 'Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur' diyerek niyetlerini belli ettiler. Niyetleri pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahaledir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nın, pandemi nedeniyle uygulanan müzik yasağını saat 24: 00 yerine 01: 00'de başlatmasına ilişkin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Kültür ve Sanattan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Akkuş İlgezdi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"NASIL BİR VİRÜS Kİ NOTAYLA YAYILIYOR?"

"Pandemi ile mücadele bahanesiyle bu ülkenin seküler yaşam tarzına bir saldırı gerçekleştirildiği aşikardır. Tüm mekanlarda HES kodu uygulaması kalktı, yüz yüze eğitime geçildi, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla tüm koltuklar satışa sunuldu, açık alanların yanı sıra kapalı mekanlarda dahi maske uygulaması kalktı. Virüsle ilgili aklınıza gelen bütün kısıtlamalar kaldırıldı. Nasıl bir virüs ki müzikle, notayla yayılıyor? Virüsün yayılmasında nasıl bir değişiklik oldu da müzik yasağının saatleriyle oynanarak saat 22: 00'den 24: 00'e şimdi ise 01: 00'e çekildi?

"BİZ ŞERİAT İLE YÖNETİLEN BİR ÜLKE DEĞİLİZ, TEK BİR KİŞİ TEK BİR GENELGE İLE 2 YILDIR ÜLKEDEKİ MÜZİĞİ SUSTURAMAZ"

'Desibele karar vereceğiz, ses nasıl olacak teknik ekip bakıyor' gibi sudan sebeplerle sanat dünyası oyalanıyor. Covid-19 mikrobunun gece 1'e kadar müzik dinleyenlere bulaşmazken 1'den sonra bulaştığını gösteren bilimsel bir makale var mı? Bugüne kadar 'minareyi çalan kılıfını hazırlar' mantığıyla kendi yargıçlarınızla, hukuki kılıflar uydurarak birçok karar aldınız. Yargıyı dahi kendi kararlarınıza göre değiştirdiniz yetmedi şimdi de küresel anlamda geçerliliği olan bilimi kendinize göre değiştiriyorsunuz. Biz şeriat ile yönetilen 9 ülkeden biri değiliz ve tek bir kişi tek bir genelge ile 2 yıldır bu ülkedeki bütün müziği susturamaz. Müzik yasağının pandemiyle hiçbir ilgisi olmadığı artık netliğe kavuşmuştur. Mevcut iktidarın yasakçı zihniyeti müziği, sanatı, sanatçıyı rahat bırakmıyor.

"ANAYASAMIZIN 64.MADDESİNE AYKIRI HAREKET EDİYORLAR"

Sanat dünyası anayasal güvence altındandır. Anayasamızın 64. Maddesi; 'Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır' der. Bu yaptıkları suç, anayasamızın 64. Maddesine aykırı hareket ediyorlar. Sanat faaliyetlerini desteklemek yerine engelliyorlar. Sanatçılarımızı korumak yerine konserlerini yasaklıyor, ahlaksızlıkla suçluyorlar. Bu zihniyet yüzünden kültür ve sanat dünyamız 2 yıldır kan ağlıyor. Partimin Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, sanat emekçilerimize sözümdür. Müzik yasağı kısıtlamasına yönelik Danıştay'da açtığımız davanın takipçisi olacağım. Bu yasak ya kalkacak ya kalkacak."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi: Müzik Yasağını Kalıcı Hale Getirdiler, Niyetleri Pandemiyle Mücadele Değil Yaşam Tarzına Müdahaledir - Son Dakika

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