Gamze Akkuş İlgezdi: "Sayıştay Raporuna Göre TRT'ye Sınavsız ve Mülakatsız 4 Bine Yakın Personel Alındığını Tespit Ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay'ın 2021 yılı kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) denetim raporlarına göre 4 bine yakın yeni personelin TRT'ye sınavsız alındığını söyledi. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"Sayıştay'ın açıklamış olduğu 2021 yılına ait KİT Komisyonu raporunda yaptığımız incelemede, devletin resmi televizyon kanalı olan TRT'ye sınavsız ve mülakatsız 4 bin personel alındığını tespit ettik. Bu incelemelerde şehit yakınlarına, gazilerimize ve engelle yurttaşlarımıza ayrılan personel sayısı sadece 28 kişi.

İktidarın milyonlarca yurttaşımızın KPSS'de başarılı olmasına rağmen sözlü mülakat adı altında ucube bir yöntemle elemesine ses çıkarmamasına, hemen hemen her kurumda yaptığı gibi devletin televizyon kanalına da yandaşlarını doldurmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığına ve ayrımcılığın kitabını bir kez daha tekrar yazdığına bu rapor ile şahit oluyoruz. Bunun adı kul hakkı yemek değil de nedir?

Bu hangi vicdana sığmaktadır? Sözde devlet kanalı dediğimiz TRT'de yayınlanan her 10 programdan 8'i dış yapım tarafından yapılmaktadır. Kamu yayıncılığı için ayrılan bütçenin dış yapımlara aktarılmış olması bu ülkenin tüm yurttaşlarını derinden etkilemektedir. TRT'de yapılan bu sistemin adını çok net koymamız lazım aslında, bunun adı düpedüz hortumlama sistemidir. İktidara buradan bir kez daha soruyorum, binlerce personel çalıştırıp yapımları neden dış yapımlara teslim ediyorsunuz? Nerede kaldı millilik, nerede kaldı yerlilik?

"CHP İKTİDARINDA, TRT İKTİDARIN DEĞİL HALKIN TELEVİZYONU OLACAK"

Muhalefeti dayanaksız iddialarla eleştirmeye yemin etmiş konuklarla hazırlanan programlara milyonlarca bütçeler yatıran saray iktidarından TRT'yi kurtaracağız. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayan TRT'nin yandaş yöneticileri bilsinler ki, CHP iktidarında TRT iktidarın değil halkın televizyonu olacak. Yurttaşlarımıza söz veriyoruz."