Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de Son 20 Yılda Dünyaya Gelen 18 Bin 165 Bebeğin Annesi 15 Yaşından Küçük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 'Türkiye'nin Utanç Tablosu Çocuk Anneler' raporunda, Türkiye'de son 20 yılda dünyaya gelen 18 bin 165 bebeğin annesinin 15 yaşından, 1 milyon 893 bin 5 bebeğin annesinin ise 19 yaşından küçük olduğunu açıkladı. Raporda, "Bir günde doğan 259 bebeğin annesi 19 yaş altında. Her gün doğan 71 bebeğin annesinin 17 yaşın altında olduğu, 2 bebeğin annesinin ise 15 yaş altında olduğu oraya çıktı. Aynı şekilde yaşı 17'den küçük olan çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısı 515 bin 805; yani haftada 496 bebek" denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 'Türkiye'nin Utanç Tablosu Çocuk Anneler' raporunu yayınladı. İlgezdi, raporda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha kendileri çocuk dediğimiz yavrularımız, bebek dünyaya getiriyor, anne oluyorlar. Türkiye'de 2021 yılında dünyaya gelen 7 bin 190 bebeğin annesi, 17 yaş altında, yani o da bir çocuk. Bir çocuğun bebek dünyaya getirmesinin bu ülkenin bir gerçeği olmasından utanç duyuyoruz. Bu gerçek, gelecek nesilleri tehlikeye atan bir gerçek. Bu gerçek, sosyopsikolojik açıdan çok sağlıksız. Bu gerçek, aile içi temel eğitimini alamamış bireylerin yarınlarımız olacağı gerçeğidir. Nereden baksanız bakın bu gerçek, Türkiye'nin acı gerçeğidir.

BUNUN ADI ÇOCUK SÖMÜRÜSÜ, BUNUN ADI İSTİSMAR: Toplumsal çöküşün her anlamda yaşandığı ülkemizde çocuklara dair sorunlar da her geçen gün artarak devam ediyor. Daha çocuk yaşta eğitimden koparılan ve evlendirilmek zorunda bırakılan kız çocuklarımızın 'anne' olması, çocuk sömürüsünün, yani cinsel istismarın yaygınlığının da kanıtıdır. Artan istismar vakalarına rağmen istatistiklerle düşük göstermeye çalışma çabaları da yetersiz kalıyor. Verilerin eksik ya da saklanmaya çalışıldığını; doğumların, istismarların bildirilmediğini geçmişte yaşadığımız olaylardan biliyoruz. Korktukları için hastanelere gitmeyenler, evde doğum yapanlarında tespiti gereklidir.

HEM ÇOCUK MAĞDUR HEM ANNE: 2021 yılında 16-17 yaş aralığında evlenen 13 bin 139 kız çocuğu, aynı zamanda 'anne' adayıdır. 18-19 yaş aralığında ise 46 bin 522 kız çocuğu evlenmiştir. Toplamda yaklaşık 60 bin kız çocuğu. Bu bakımdan evlilik verileri ve artan istismar vakaları, TÜİK verilerinin doğruluğunu ve güvenirliğini de tartışmalı hale getiriyor. Bu veriler çok açık ve net gösteriyor ki bu durum açıkça 'istismardır'. Hem çocuğun hem annenin mağdur olduğu bu durumun üstü ne verileri gizleyerek ne de olağan evlilik yaşına gelen istisnalarla kapatılamaz. Bizim için en önemli seçenek eğitimdir. Bu nedenle kız çocuklarımızı korumak için yeterli politikalar geliştirilmelidir.

İlgezdi'nin hazırladığı rapordaki veriler şöyle:

"Türkiye'de 2021 yılında dünyaya gelen 7 bin 190 bebek, 17 yaş altı çocuklardan oldu. 2021 yılında ise dünyaya gelen 117 bebeğin annesi 15 yaşından küçük. 7 bin 73 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubunda. 2021 yılında dünyaya gelen bebeklere bakıldığında; 32 bin 91 bebeğin annesi 18-19 yaş aralığında ve 2021 yılında toplamda 39 bin 281 bebek, 19 yaşından küçükler tarafından dünyaya getirildi.

19 yaş altı doğum yapan annelerin illere göre dağılımında ilk sırayı 3 bin 809 doğumla Şanlıurfa alırken onu sırasıyla İstanbul'un 3 bin 271, Diyarbakır'ın bin 618, Hatay'ın bin 436 ve Adana'nın bin 374 ile takip ettiği görüldü.

18 yaş altı doğumun hiç olmadığı tek ilin Tunceli olduğu oraya çıkarken Tunceli'de 19 yaş altı doğum sayısı 15. 19 yaş altı doğum sayılarına bakıldığında; Bayburt'ta 2'si 17 yaş altı olmak üzere toplam 11, Gümüşhane'de 3'ü 17 yaş altı olmak üzere 21 doğum gerçekleşti.

2002-2021 yılları arasında dünyaya gelen 18 bin 165 bebeğin annesi 15 yaşından küçük. Son 20 yılın toplamında 1 milyon 893 bin 5 bebeğin annesi 19 yaşın altında. Bir günde doğan 259 bebeğin annesi 19 yaş altında. Her gün doğan 71 bebeğin annesinin 17 yaşın altında olduğu, 2 bebeğin annesinin ise 15 yaş altında olduğu oraya çıktı. Aynı şekilde yaşı 17'den küçük olan çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısı 515 bin 805; yani haftada 496 bebek."