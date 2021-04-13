Gamze Erçel, katıldığı ödül töreninde kızı Mavi'yi Hande Erçel'e benzettigini belirterek, "İlk başlarda benzetmiyordum. Genelde reddediyorum ama artık benzetiyorum" dedi.

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel, set olmadığı günlerde yeğeni Aylin Mavi'yi sık sık ziyaret ediyor.

500 BİN LİRALIK HESAP AÇMIŞTI

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi Aylin için bankada 500 bin liralık hesap açmıştı.

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Erçel, her ay düzenli olarak para aktarımı yapıp Mavi'nin daha iyi bir gelecek yaşamasını garanti altına almayı hedefliyor.