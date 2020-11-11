Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika

Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

11.11.2020 17:30
Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı, System.String[]

2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı yıl bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı yıl bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Erçel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Eşi ve kızı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Gamze Erçel gönderisine, "Sevgilim iyi ki doğmuş" notunu düştü.

Yıldırım, eşinin paylaşımına, "İkinizin güzel çıktığı fotoğraf seçilmiş, baba harcanmış... Doğum günümde kıyak geçin bari" şeklinde esprili bir yorum yaptı. Çiftin gönderilerine beğeni yağdı.

Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

Evlilik, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gamze Erçel eşi, Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika Magazin


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