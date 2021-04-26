Gamze Erçel ile Caner Yıldırım aşka geldi

Kardeşi Hande Erçel'le Maldivler'de tatil yapan Gamze Erçel aşka geldi. Sosyal medya fenomeni, eşi Caner Yıldırım'la dudak dudağa öpüştüğü kareyi yayınladı.

Fotoğrafta çiftin kızı Mavi de yer aldı. Erçel kareye, "Mutlu yıl dönümleri" notunu düştü.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, "Mavi'nin işinizi bitirin de gidelim oturuşu harika" diye yazdı.

Erçel ise, "Bizi böyle görünce yanımızdan asla kalmadı" karşılığını verdi. Otel, çiftin evlilik yıl dönümü nedeniyle yataklarını kırmızı güllerle kapladı.