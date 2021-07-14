Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Erçel, sosyal medyada her hareketiyle takip edilen isimler arasında.

Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor.

Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.

PAYLAŞIM BAŞINA 20 BİN TL ALIYOR

Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL aldığı iddia ediliyor.