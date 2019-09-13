Gamze, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
1 saat önce
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Gamze Kurt (18), yalnız yaşadığı evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde, Gamze Kurt
(18), yalnız yaşadığı evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis
, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Fatih Mahallesi
4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kurt'un yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Yapılan incelemede, Kurt'un av tüfeğiyle başından vurulduğu belirlendi. Kurt'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından başlattığı çalışmayla suç aleti av tüfeğiyle birlikte G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y.'yi (30) gözaltına aldı. Şüpheliler Manisa Şehir Hastanesi
'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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