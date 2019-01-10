Gamze ile Sosyal Mevzular #1

YouTube kanalımızda yeni bir seriye başlıyoruz.

YouTube kanalımızda yeni bir seriye başlıyoruz. Gamze Almacı'nın sunuculuğu yaptığı serimizde sosyal medya ile ilgili haberleri ve yenilikleri anlatacağız. Tabii işin içinde biraz da goy goy olacak!

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