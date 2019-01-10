Son Dakika Haberleri: Gamze ile Sosyal Mevzular #1

Gamze ile Sosyal Mevzular #1

1 saat önce

YouTube kanalımızda yeni bir seriye başlıyoruz.

YouTube kanalımızda yeni bir seriye başlıyoruz. Gamze Almacı'nın sunuculuğu yaptığı serimizde sosyal medya ile ilgili haberleri ve yenilikleri anlatacağız. Tabii işin içinde biraz da goy goy olacak!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:21 Kaynak: Youtube

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