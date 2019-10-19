Son Dakika Haberleri: Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu
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Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu

1 saat önce

Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu.

Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]

Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu.

(İHA)

Romanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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