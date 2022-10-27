Gamze'nin cinayeti yılan hikayesine döndü - Son Dakika
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Gamze'nin cinayeti yılan hikayesine döndü

27.10.2022 16:21
Gamze'nin cinayeti yılan hikayesine döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak'ta yatağında boynu kırılmış bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun annesi ve babası cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak'ta yatağında boynu kırılmış bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun annesi ve babası cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edildi. Anne Turcen Sakallıoğlu "kızımın katilini bulacağız" dedi.

24 Ocak'ta yatağında boynu kırılarak öldürülen Gamze'nin cinayetinden 9 ay sonra jandarma ekipleri Sakallıoğlu ailesini gözaltına aldı. Gamze'nin annesi Turcen, babası Mehmet Halil, abisi Mefar, yengesi Nazlı, ablası Fatma Köse, eniştesi, Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu ve Gamze'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Köse gözaltına alındı.

5 kişi serbest

Cinayete kurban giden Gamze'nin abisi Mefar, yengesi Nazlı, eniştesi Durmuş Köse, Kuzeni Görkem Köse, amcası E. Sakkalıoğlu dün adliyeye sevk edilmişti. Yapılan sorgunun ardından mahkemeye çıkarılan 5 kişi adli kontrollü serbest bırakılmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen Gamze'nin annesi Turcen, Baba Mehmet Halil, ablası Fatma Köse ve Ramazan Köse'nin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Ramazan Köse ve abla Fatma Köse sessiz kalırken baba Mehmet Halil ise Ramazan Köse'den şüphelendiğini, eşi Turcen'den şüphelenmediğini açıkladı. Gamze'nin annesi Turcen ise kızımın katilini bulacağız diyerek "Katil ben değilim, eşim benden şüphelenmez hep birlikte katili bulacağız" diyerek adliyeye girdi.

Gamze Sakallıoğlu'nun sevgilisi olduğu ileri sürülen Ramazan Köse'nin Gamze'nin annesiyle ile ilişki yaşadığı ve kızını Ramazan Köse nedeniyle öldürdüğü iddia edildi. Diğer iddia ise Gamze'nin ablası F.S.'nin anne ve babasının yaşadığı evi sattırmak istediği Gamze'nin ise duruma karşı çıkarak ablasıyla aralarında tartışma çıktığı ileri sürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Ramazan Köse, Mehmet Halil, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gamze'nin cinayeti yılan hikayesine döndü - Son Dakika

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