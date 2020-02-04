Gamze'nin öldüğü 'maganda kurşunu' davasında muhtara tahliye - Son Dakika

KIRŞEHİR'de, katıldığı sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan köy muhtarı Bayram Zengin, delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde meydana gelen olayda yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, babası Rahmi, annesi Ülfet Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVAN

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 adet şarjör, 151 adet boş kovan ve 6 adet av tüfeği fişeği buldu. Ancak jandarma köye gelmeden önce kamera görüntülerinin yok edildiği ortaya çıktı. Düğünde görüntü çeken kameramandan kasetin alınıp, yok edildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın ardından köy muhtarı Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı iki silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını da ileri sürdü. Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda muhtar Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Muhtar Bayram Zengin tutuklanırken, düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş ettiği belirlenen kuzeni Taner Zengin ve Murat Zengin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Bayram Zengin, tutuksuz sanıklar Bayram ve Taner Zengin ile olayda hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin ailesi hazır bulundu. Sanık Bayram Zengin, savunmasında kendisi hakkında tanıkların verdiği ifadeyi kabul etmediğini belirterek, "Yalan söylüyorlar. İfadeleri çelişkili ve gerçek dışıdır. Diğer tanıkların ifadeleriyle de çelişmektedir. Gamze'yi ben vurmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, Bayram Zengin'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik evrakların giderilmesi için ertelendi.