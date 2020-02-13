Gamze'nin ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gamze'nin ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Gamze'nin ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

6 saat önce

Kırşehir'de köy düğününde havaya ateş açarak bir genç kızın ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gamze'nin ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

Kırşehir'de köy düğününde havaya ateş açarak bir genç kızın ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar B.Z., M.Z. ve T.Z. ile tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasının ardından savunmaları alınan sanıklar, üzerilerine atılı suçları işlemediklerini ileri sürerek beraatlarını istedi. Sanık avukatı, toplanan deliller ve dinlenen tanıklar itibarıyla genç kızın ölümüne neden olan kişi ve tabancanın bulunamadığını, yapılan tespitlere göre olay günü 16 farklı tabancadan ateş edildiğini ve 151 kovan toplandığını ifade etti. Müşteki avukatı da sanık B.Z.'nin yeniden tutuklanmasını talep etti.


Mahkeme heyeti, sanık B.Z.'ye "olası kast ile adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay ve "genel güveniği tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, T.Z. hakkında "suç delillerini gizlemek" suçundan 2 yıl 1 ay, "ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Tutuksuz yargılanan diğer sanık M.Z.'ye ise "ruhsatsız silah taşıma ve genel güvenliği tehlikeye atmak" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, dosyanın istinaf yolu açık olmak üzere sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.


Kırşehir'de 2019 yılı Ağustos ayında Çadırlıhacıyusuf köyünün muhtarı B.Z.'nin oğlu için düzenlediği sünnet düğününe Belçika'da yaşayan Rami ve Ülfet Boynuince ile kızları Gamze (20) de katılmış, sünnet düğününde peş peşe sıkılan kurşunlardan biri halay çeken Gamze Boynuince'ye isabet etmişti. Mahkeme tutanaklarına göre şüpheli B.Z., olaydan sonra kabza kısımları siyah olan bir Browning ve bir adette Kırıkkale marka tabancayı kolluk kuvvetlerine teslim etmiş, düğün sırasında çekilen fotoğraflar incelendiğinde B.Z.'nin belinde kahverengi kabzalı bir silah olduğu anlaşılmıştı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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