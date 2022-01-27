Gamze'nin ölümüyle ilgili tutuklanan anneden tuhaf ifade: Kızımın çikolataya alerjisi vardı - Son Dakika

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside Gamze Sakallıoğlu'nun boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. Gamze Sakallıoğlu ise dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KIZIMIN ÇİKOLATAYA ALERJİSİ VARDI"

Sakallıoğlu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı. Anne Turcen Sakallıoğlu ifadesinde, "Akşam eve misafir geldi. Lahmacun ve çikolata yedik. Daha sonra misafirler gitti. Kızım normalde kendi odasında yatardı ama abisinin odasında uyudu. Sabah kalktım, kızıma seslendim. Cevap vermeyince yanına gittim. Yüzüstü yatakta hareketsiz yatıyordu. Hemen jandarmayı aradım. Normalde kızımın çikolataya alerjisi var. Kızımı gelinim ya da onun annesi öldürdü" dedi.

"SABAH EŞİMİN BAĞIRIŞ SESLERİYLE UYANDIM"

Mehmet Halil Sakallıoğlu ise, "Akşam misafirler geldi, lahmacun ve çikolata yedik. Gelen misafirin arabası arıza yaptı, onlara yardımcı oldum. Daha sonra uyudum. Sabah eşimin bağırış sesleriyle uyandım, kızım hareketsiz yatıyordu" ifadelerini kullandı.

ANNENİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR İDDİASI

Bu arada mahalleli, Turcen Sakallıoğlu'nun psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü. Jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.