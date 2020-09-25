Gamze öğretmen, elinde tahtasıyla kapı kapı dolaşıp ders anlatıyor - Son Dakika

Gamze öğretmen, elinde tahtasıyla kapı kapı dolaşıp ders anlatıyor

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi İlkokulu'nda 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan (26), uzaktan eğitim sürecinde internet imkanı olmayan öğrencileri için haftanın 5 günü kapı kapı dolaşarak, eğitim veriyor.

Gamze öğretmen, elinde tahtasıyla kapı kapı dolaşıp ders anlatıyor, System.String[]

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi İlkokulu'nda 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan (26), uzaktan eğitim sürecinde internet imkanı olmayan öğrencileri için haftanın 5 günü kapı kapı dolaşarak, eğitim veriyor. Her gün 12 öğrencisine ulaşarak maske dağıtıp, pandemi konusunda bilgilendiren Arslan, "Ödevler hazırlayarak kapı kapı dağıtıyordum. Ertesi gün öğrencilerin ödevlerini kontrol ederken, ayrıca ders anlatıyorum. Elimdeki yazı tahtası ile 4 haftadır bu çalışmamı sürdürüyorum" dedi.

Tuşba ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Tabanlı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan Gamze Arslan, koronavirüs nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri için büyük fedakarlıklara katlanıyor. Her gün sabah mahalledeki okuluna gidip, öğrencilere fotokopi makinesinden ödevleri çıkartarak, eline aldığı yazı tahtasıyla yollara düşen Gamze öğretmen, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde internet imkanı olmayan öğrencileri için kapı kapı dolaşıp eğitim veriyor. 18 öğrencinin bulunduğu mahalle okulunda 1'inci sınıfta okuyan 6 öğrenci haftanın bir günü okulda yüz yüze eğitim görüyor. Sınıf öğretmeni Arslan, okulundaki 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda okuyan 12 öğrencisinin eğitimsiz kalmaması için haftanın 5 günü mesai yapıyor. Mahallede ev ev dolaşan Arslan, elindeki yazı tahtasını gittiği evin bahçesine kurarak, ders anlatıyor. Bu duruma sevinen veliler de Arslan'ın anlattığı dersleri çocukları ile birlikte dinliyor.'KAPI KAPI DOLAŞIP DERS ANLATIYOR'Uzaktan eğitimin ilk gününde bütün öğrencileri evlerinde ziyaret ettiğini söyleyen Arslan, "Neler hatırlıyorlar diye fotokopi kağıdı dağıttım onlara. Ertesi gün gelip dokümanları aldığımda öğrencilerin çoğunun her şeyi unuttuğunu gördüm. Bunun üzerine ben lojmanda bir yazı tahtası buldum ve öğrencilerime evde ders anlatmaya karar verdim. Daha sonra ev ev dolaşıp mahalledeki öğrencilerime ders anlattım. 2 gün sonra da öğrencilerin durumu ile ilgili aradaki farkı gördüm. Çocuklara ders anlattıktan sonra ve ders anlatmadan önce verdiğim fotokopilerde baya bir fark vardı. Bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürüme bildirdim. O da sağ olsun 'Sosyal mesafeye dikkat ederek, ders anlatabilirsin' dedi. Yaklaşık 4 haftadan beridir bu şekilde derslerimi işliyorum. Öğrencilerime daha fazla fayda sağladığımı düşünüyorum. 18 öğrencim var. Bunların 6'sı 1'inci sınıfta okuyor. Bu sınıftaki öğrenciler, yüz yüze eğitim kapsamında haftanın bir günü ders işliyor. Geri kalan 12 öğrencime de evlerine giderek ders anlatıyorum. Mahallenin içinde 8, dışında da 4 öğrencim var. Her gün bu öğrencilerime ulaşıp, eğitim veriyorum" dedi.'ÇOCUKLAR BENİ KARŞILARINDA GÖRDÜKLERİNDE ŞAŞIRDI'Velilerin bu durumdan çok memnun kaldığını anlatan fedakar öğretmen Gamze Arslan, "Çünkü 5 aylık süreçte okullar sürekli kapalıydı ve çocuklar beni ilk gördüklerinde şaşırdı. 'Öğretmenim okul mu açılacak, geldiniz' diye. Uzaktan eğitimde çocuğu ekran başında zapt etmek zor oluyor. Beni karşılarında gördüklerinde çok mutlu oldular. Onlar da çocuklarına daha fazla özen göstermeye başladılar. Bunun dönüşü bize çocukta fayda olarak döndü. Pandemi salgını ile ilgili de aileleri bilgilendiriyoruz. Çocuklara ve velilere maske dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Çünkü bu hem benim hem de çocukların sağlığı için çok önemli" diye konuştu.ÇOK MUTLUYUZÇocuğuyla birlikte evinin önünde ders dinleyen Canan Yuka ise büyük bir fedakarlık örneği sergileyen sınıf öğretmeni Arslan'a teşekkür ederek, "Öğretmenimiz gerçekten çok fedakardır. Her öğretmen bunu yapamaz. Gerçekten öğrenciler okuma yazmayı unutmuşlardı. Elindeki yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşıp öğrencilerimize ders anlatıyor. Bu da biz velileri mutlu ediyor. Zaman zaman biz de öğrencilerimizle birlikte ders dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

3'üncü sınıf öğrencisi Elif Yuka da, "Öğretmenimiz kapı kapı dolaşıp bize fotokopiden ödevler veriyor. Evimizde internet olmadığı için bize ders anlatıyor. Bu durumdan çok mutluyuz. Öğretmenimizi çok seviyoruz" dedi.


Sabah, Tuşba, Atama, Yuka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gamze öğretmen, elinde tahtasıyla kapı kapı dolaşıp ders anlatıyor - Son Dakika

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