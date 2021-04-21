Şeyma Subaşı, sevgilisinin kendisi için uçak kiralamasının ardından Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyorum. Ben çok değerli ve özelim. Tanrı bana en iyisini verdi. Lütfen dedikodu yapmayın ve önce kendinize bakın" ifadelerini kullanmıştı.

Gamze Özçelik, medyatik güzel Şeyma Subaşı'na tepki gösterdi.

"BU ÇOCUKLAR EN İYİSİNİ HAK ETMİYOR MU?"

Afrika'daki çocuklarla çekilmiş pozlarını paylaşan Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye sordu.

"DÜNYA BÖYLE BİR YER DEĞİL"

Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez." ifadelerini kullandı.