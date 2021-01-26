Gamze Özçelik: Birlik olmalıyız

Gamze Özçelik, kuruculuğunu üstlendiği Umuda Koşanlar derneğiyle Suriye'deki çocuklara yardım götürüyor. Özçelik önceki gün İdlib'te çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu yazdı: "Bazı fotoğrafların hikayesi ayrı anlatılmalı. Bu yollara gönül vermiş belki yüz binlerce kişiyiz. Ama bitmiyor. Yokluk, ihtiyaçlar, yalnızlık, savaş bitmiyor... Kafasını kapıyorsun ayağı açık kalıyor, karnını doyuruyorsun birileri geliyor ailesinden koparıyor. Bitmiyor...

Birlik olmadıkça, sesleri yetirince duyuramadıkça, bencillikten kurtulmadıkça, bizler sonuna kadar israfa devam ettikçe, çıkar ilişkileri sürdükçe de bitmeyecek.

Her şey Allah'ın 'Ol' demesine bağlıyken büyük bir çoğumuz bu gidişle bize verilen sınavı verenlerden olamayacağız maalesef. Allahım bize birlik beraberlik nasip eyle."