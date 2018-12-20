Gamze Özçelik İdlib'de
3 saat önce
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Suriye'nin İdlib şehrine gitti.
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik
, Suriye
'nin İdlib
şehrine gitti. Özçelik paylaştığı fotoğraflara, "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme" notunu ekledi. Oyuncu Gamze Özçelik, insani yardım için gittiği Suriye'nin İdlib şehrinden fotoğraflar paylaştı. Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara Özçelik, "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü" açıklamasını ekledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: İHA
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