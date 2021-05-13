Gamze Özçelik'ten duygulandıran ziyaret

Gamze Özçelik "Bu Ramazan ayında Uganda dahil 16 ülkeye Ramazan'ın bereketini ulaştırmak için aralıksız çalıştık." dedi.

" Tanzanya'da gerçekleştirmeye başladığımız bayramlık dağıtımı görsellerimize bakınca gülümsemeden duramıyoruz."

"Suriye idlib'de gerçekleştirdiğimiz bayramlık dağıtımlarıyla 1478 çocuğumuzu birlikte sevindirdik."

Filipinler 'de de bayramlıkları dağıttıysak demek ki"

"El ele verdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hep beraber yüz binlerce ihtiyaç sahibinin gülüşü olduk. Birlik ve beraberlikle, huzurla geçireceğimiz bir bayram olsun. Hayırlı Bayramlar"