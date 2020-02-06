Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt
6 saat önce
Haberin doğru olmadığını söyleyen Özçelik, yardım çalışmalarını Umuda Koşanlar Derneği ile yürüttüğünü belirtti: "Servetini su kuyularına harcadı, Afrikalı çocuklar için evini sattı gibi haberler karşısında açıklama yapma gereği duydum.
Haberin doğru olmadığını söyleyen Özçelik, yardım çalışmalarını Umuda Koşanlar Derneği ile yürüttüğünü belirtti: "Servetini su kuyularına harcadı, Afrikalı çocuklar için evini sattı gibi haberler karşısında açıklama yapma gereği duydum. Derneğimiz kurulduğu ilk günden bu yana bağışçılarımızın desteğiyle güzel işler başarmaya çalışmaktadır. Çıkan haberler doğru değildir."
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49
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