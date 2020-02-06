Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt - Son Dakika Magazin

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt

6 saat önce

Haberin doğru olmadığını söyleyen Özçelik, yardım çalışmalarını Umuda Koşanlar Derneği ile yürüttüğünü belirtti: "Servetini su kuyularına harcadı, Afrikalı çocuklar için evini sattı gibi haberler karşısında açıklama yapma gereği duydum.

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt, System.String[]

Haberin doğru olmadığını söyleyen Özçelik, yardım çalışmalarını Umuda Koşanlar Derneği ile yürüttüğünü belirtti: "Servetini su kuyularına harcadı, Afrikalı çocuklar için evini sattı gibi haberler karşısında açıklama yapma gereği duydum. Derneğimiz kurulduğu ilk günden bu yana bağışçılarımızın desteğiyle güzel işler başarmaya çalışmaktadır. Çıkan haberler doğru değildir."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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YORUMLAR (1)


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