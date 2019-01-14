Gamze Özçelik ve Gönüllüler Kamerun'da Su Kuyuları Açtı
50 dakika önce
'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında Kamerun'a giden, oyuncu Gamze Özçelik'in başında bulunduğu Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı.
'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında Kamerun
'a giden, oyuncu Gamze Özçelik
'in başında bulunduğu Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı.
Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, başarılı fotoğrafçı Yavuz Atalay
ve gönüllüler bulunuyor.
Umut Pınarları Su Kuyuları projesinin ilk etabında Kamerun'un Çad
sınırında, Kousséri bölgesinde 11 su kuyusu açıldığı öğrenildi. 40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir kuyudan 300 ile 1000 arasında kişinin, günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:25 Kaynak: DHA
Tesettüre Giren Gamze Özçelik, Su Kuyusu Açtırmak İçin Afrika'ya Gitti
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