SAĞANAK ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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SAĞANAK ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLDU

15.08.2022 11:21
SAĞANAK ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLDU

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda cadde ve işyerleri sular altında kalırken bir çöp konteynerinin sokaktaki yağmur sularıyla birlikte ilerlediği görüldü.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle Maltepe'nin Aydınevler ve Zümrütevler mahallelerinde ve Çekmeköy Taşdelen'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sancaktepe'de bulunan bir TIR parkı da yağmur sularıyla dolarken, Sancaktepe'de bulunan galericiler sitesini su bastı. Maltepe D-100 Karayolu yan yolda tıkanan rögarlar nedeniyle su birikintisi oluştu. Yan yolu kullanan araçlar ilerlemekte zorlandı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde ise bir çöp konteynerinin yağmur sularıyla birlikte ilerlediği görüldü. Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Cezaevi yolunda ise bir araç alt geçitte mahsur kaldı.


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Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, Sancaktepe, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAĞANAK ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLDU - Son Dakika

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