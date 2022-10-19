Gamze Taşcıer'den 'Bütçe Teklifi' Yorumu: "Seçim Yaklaşıyor Diye Kesenin Ağzını Açacaklar, Kaşıkla Dağıtacaklar, Ama Kepçeyle Misli Misli Geri... - Son Dakika
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Gamze Taşcıer'den 'Bütçe Teklifi' Yorumu: "Seçim Yaklaşıyor Diye Kesenin Ağzını Açacaklar, Kaşıkla Dağıtacaklar, Ama Kepçeyle Misli Misli Geri...

19.10.2022 15:00
Gamze Taşcıer'den 'Bütçe Teklifi' Yorumu: "Seçim Yaklaşıyor Diye Kesenin Ağzını Açacaklar, Kaşıkla Dağıtacaklar, Ama Kepçeyle Misli Misli Geri...

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ndeki vergi ve harç geliri beklentilerine ilişkin; “Seçim yaklaşıyor diye kesenin ağzını açacaklar, kaşıkla dağıtacaklar, ama kepçeyle misli misli geri alacaklar. Önümüzdeki aylarda Saray'ın tertiplediği bir ilüzyon gerçekleşecek. Size verileni yine siz ödeyecek, üstüne daha da yoksullaşacaksınız... Yoksullaşmanın tek sorumlusu var, Recep Tayyip Erdoğan. Ekonomiyi bilim dışı hevesleriyle batırdı, Türkiye'yi akıl dışı bir deney uğruna yıllarca geriye götürdü. Sandık geliyor, mühür de karar da sizde. Ya daha da yoksullaşacağız, ya da Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ndeki vergi ve harç geliri beklentilerine ilişkin; "Seçim yaklaşıyor diye kesenin ağzını açacaklar, kaşıkla dağıtacaklar, ama kepçeyle misli misli geri alacaklar. Önümüzdeki aylarda Saray'ın tertiplediği bir ilüzyon gerçekleşecek. Size verileni yine siz ödeyecek, üstüne daha da yoksullaşacaksınız... Yoksullaşmanın tek sorumlusu var, Recep Tayyip Erdoğan. Ekonomiyi bilim dışı hevesleriyle batırdı, Türkiye'yi akıl dışı bir deney uğruna yıllarca geriye götürdü. Sandık geliyor, mühür de karar da sizde. ya daha da yoksullaşacağız, ya da Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM'ye sunulan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ndeki vergi ve harç geliri beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Taşcıer'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan hükümetinin 2023 yılı bütçe teklifi Meclis'e geldi. Şimdi sizlere, Recep Tayyip Erdoğan ve partisi ekonomiyi batırdığı için yeni yılda neye ne kadar daha fazla vergi ödeyeceğinizi, Saray'ın sizden ne kadar para toplamayı hesapladığını söyleyeceğim.

Geldiği miktarlarla tam anlamıyla 'araba sahibi olma cezası' haline gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Erdoğan iktidarı sizden bu yıl 23.6 milyar lira topluyor. Sadece araç sahibi olduğunuz için 2023'te 15.1 milyar lira daha fazla, 38.7 milyar TL ödemenizi bekliyor.

MTV'yi ödediniz, bitti sanmayın. Aracınıza akaryakıt mı koyacaksınız, evinize doğalgaz mı alacaksınız? Pompanın ve sayacın başında tahsildar var. Topladığı yetmemiş, saray iktidarı sizden 7.1 milyar TL daha ÖTV geliri toplamayı hesaplamış.

Sıfır araba almak ücretli çalışanlar için hayalin ötesine geçti, ütopik bir düş haline geldi. Ama oldu ya, araba mı alacaksınız, bu yıl ödediğiniz 140 milyar TL yetmemiş, Saray bunun üzerine sizden 64 milyar daha, toplamda 204 milyar TL ÖTV toplamayı planlamış.

Alkollü içki mi tüketeceksiniz, ÖTV beklentisi 15 milyar TL daha artıyor, 55 milyar TL oluyor. Tütün ürünleri mi kullanıyorsunuz, bu yıl ödediğiniz yetmemiş, sizden de 30 milyar TL daha çok ÖTV geliri gelmesini, yani cebinizden 126 milyar TL almayı planlamışlar.

Yemeğin yanında şöyle buz gibi bir kola mı açtınız? Kolanıza ortak var. Saray sizden, geçen sene ödediğinizin üzerine ekstradan 752 milyon TL daha ÖTV toplayacak.

Cep telefonu kullanmayan kalmadı. Fırsat (!) kaçmaz, Erdoğan'ın Özel İletişim Vergisi'nden gelir beklentisi 5.4 milyar TL artıyor. İnternet üzerinden dijital içerik mi satıyorsunuz? Sizden alınan Dijital Hizmet Vergisi'nden 2 milyar TL daha çok gelir bekliyorlar.

Yurtdışına mı çıkacaksınız, gezmek, dünyayı görmek mi istiyorsunuz, ya da iş amaçlı mı çıkacaksınız? Pasaport ve konsolosluk harçlarında 2022 bütçesinde 1.7 milyar TL beklenti vardı. Bu seneki beklenti artışını söyleyeyim, yüzde 345 7.6 milyar TL gelir bekleniyor. Yani bunlar şu demek; seçim yaklaşıyor diye kesenin ağzını açacaklar, kaşıkla dağıtacaklar, ama kepçeyle misli misli geri alacaklar. Önümüzdeki aylarda Saray'ın tertiplediği bir ilüzyon gerçekleşecek. Size verileni yine siz ödeyecek, üstüne daha da yoksullaşacaksınız.

Araba mı alacaksınız? En az bir tane de Devlet'e alacaksınız. Siz şoför koltuğunda otururken dört koltuğa Devlet oturacak. Araca benzin mi koyacaksınız, hem kasada para ödeyeceksiniz, hem de araca dönünce sizin koltukta oturan Devlet'e ödeyeceksiniz.

Yoksullaşmanın tek sorumlusu var, Recep Tayyip Erdoğan. Ekonomiyi bilim dışı hevesleriyle batırdı, Türkiye'yi akıl dışı bir deney uğruna yıllarca geriye götürdü. Sandık geliyor, mühür de karar da sizde. ya daha da yoksullaşacağız, ya da Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız."

Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, Gamze Taşcıer, Türkiye, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer'den 'Bütçe Teklifi' Yorumu: 'Seçim Yaklaşıyor Diye Kesenin Ağzını Açacaklar, Kaşıkla Dağıtacaklar, Ama Kepçeyle Misli Misli Geri... - Son Dakika

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