Gamze Taşcıer'den Sporda Cinsiyet Eşitsizliğine Araştırma Önergesi: "Kadınlar Spor Alanında da Yönetim Kademelerinden Dışlanıyor"

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Gamze Taşcıer, Türkiye'de kadınların hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da yönetim kademelerinden dışlandığını belirterek, spor federasyonları ve spor kulüplerinde kadın yönetici sayısının az olmasının nedenleri ve kadınların önüne çıkarılan engellerin tespit edilmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Gamze Taşcıer, Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği'nin (KASFAD) hazırladığı "Türkiye'de Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" raporundaki verilere dikkat çekerek, sporda cinsiyet eşitsizliğinin araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Taşcıer, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"LİSANSLI ERKEK SPORCU SAYISI, LİSANSLI KADIN SPORCU SAYISINDAN İKİ KAT FAZLA"

"Türkiye'deki toplam 65 spor federasyonundan 62'sinin verilerinin yer aldığı rapora göre, lisanslı erkek sporcu sayısının, lisanslı kadın sporcu sayısından yaklaşık iki katı daha fazla olduğu görülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetim kadrolarında kadın yönetici hiç bulunmamakta, 21 yönetim pozisyonunun tamamı erkeklerden oluşmaktadır. Spor federasyonlarında da 61 federasyon başkanından 58'i erkek, briç, satranç ve yelken federasyonları olmak üzere yalnızca 3 federasyonun başkanı kadındır. Federasyonların yönetim kurullarında da erkeklerin oranı yüzde 92,63 olarak belirlenirken, yönetim kurullarında hiç kadın bulunmayan spor federasyonlarının sayısı ise 24 olarak tespit edilmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde yönetim kurulu kadın üye oranı erkeklerin sadece üçte biri, Türkiye Milli Paralimpik Olimpiyat Komitesi'nde kadın yönetim kurulu üye oranı sadece yüzde 6,67'dir. Antrenörlük alanında da 55 spor federasyonu ele alınırken kadınların oranı yüzde 32,27'de kalmaktadır.

"KADINLAR, SPOR ALANINDA DA DIŞLANMAKTA"

Türkiye'de kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi, maalesef spor alanında da yönetim kademelerinden dışlanmakta, çok çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Bu çerçeveden hareketle; spor yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin araştırılması, başta ilgili Bakanlık olmak üzere, ülkemizdeki spor federasyonları ve spor kulüplerinde kadın yönetici sayısının az olmasının nedenlerinin ve kadınların önüne çıkarılan engellerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak gerekli incelemelerin yapılmasını arz ederim."