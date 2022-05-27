Gamze Taşcıer'den Sporda Cinsiyet Eşitsizliğine Araştırma Önergesi: "Kadınlar Spor Alanında da Yönetim Kademelerinden Dışlanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Gamze Taşcıer'den Sporda Cinsiyet Eşitsizliğine Araştırma Önergesi: "Kadınlar Spor Alanında da Yönetim Kademelerinden Dışlanıyor"

27.05.2022 13:46
Gamze Taşcıer'den Sporda Cinsiyet Eşitsizliğine Araştırma Önergesi: "Kadınlar Spor Alanında da Yönetim Kademelerinden Dışlanıyor"

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Gamze Taşcıer, Türkiye’de kadınların hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da yönetim kademelerinden dışlandığını belirterek, spor federasyonları ve spor kulüplerinde kadın yönetici sayısının az olmasının nedenleri ve kadınların önüne çıkarılan engellerin tespit edilmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Gamze Taşcıer, Türkiye'de kadınların hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da yönetim kademelerinden dışlandığını belirterek, spor federasyonları ve spor kulüplerinde kadın yönetici sayısının az olmasının nedenleri ve kadınların önüne çıkarılan engellerin tespit edilmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Gamze Taşcıer, Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği'nin (KASFAD) hazırladığı "Türkiye'de Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" raporundaki verilere dikkat çekerek, sporda cinsiyet eşitsizliğinin araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Taşcıer, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"LİSANSLI ERKEK SPORCU SAYISI, LİSANSLI KADIN SPORCU SAYISINDAN İKİ KAT FAZLA"

"Türkiye'deki toplam 65 spor federasyonundan 62'sinin verilerinin yer aldığı rapora göre, lisanslı erkek sporcu sayısının, lisanslı kadın sporcu sayısından yaklaşık iki katı daha fazla olduğu görülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetim kadrolarında kadın yönetici hiç bulunmamakta, 21 yönetim pozisyonunun tamamı erkeklerden oluşmaktadır. Spor federasyonlarında da 61 federasyon başkanından 58'i erkek, briç, satranç ve yelken federasyonları olmak üzere yalnızca 3 federasyonun başkanı kadındır. Federasyonların yönetim kurullarında da erkeklerin oranı yüzde 92,63 olarak belirlenirken, yönetim kurullarında hiç kadın bulunmayan spor federasyonlarının sayısı ise 24 olarak tespit edilmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde yönetim kurulu kadın üye oranı erkeklerin sadece üçte biri, Türkiye Milli Paralimpik Olimpiyat Komitesi'nde kadın yönetim kurulu üye oranı sadece yüzde 6,67'dir. Antrenörlük alanında da 55 spor federasyonu ele alınırken kadınların oranı yüzde 32,27'de kalmaktadır.

"KADINLAR, SPOR ALANINDA DA DIŞLANMAKTA"

Türkiye'de kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi, maalesef spor alanında da yönetim kademelerinden dışlanmakta, çok çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Bu çerçeveden hareketle; spor yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin araştırılması, başta ilgili Bakanlık olmak üzere, ülkemizdeki spor federasyonları ve spor kulüplerinde kadın yönetici sayısının az olmasının nedenlerinin ve kadınların önüne çıkarılan engellerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak gerekli incelemelerin yapılmasını arz ederim."

YORUMLAR
500
Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi! Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi! Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır Diyarbakır'da ipekböcekçiliği çalıştayı düzenlendi Diyarbakır'da ipekböcekçiliği çalıştayı düzenlendi
Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Araştırma, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer'den Sporda Cinsiyet Eşitsizliğine Araştırma Önergesi: 'Kadınlar Spor Alanında da Yönetim Kademelerinden Dışlanıyor' - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Gamze Taşcıer'den Sporda Cinsiyet Eşitsizliğine Araştırma Önergesi: "Kadınlar Spor Alanında da Yönetim Kademelerinden Dışlanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement