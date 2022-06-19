Gamze Taşcıer'in Dinlediği İzmirli Esnaf: "Eve Çocuklar Uyuduktan Sonra Gidiyorum Ki Bir Şey İsterlerse Mahcup Olmayayım" - Son Dakika
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Gamze Taşcıer'in Dinlediği İzmirli Esnaf: "Eve Çocuklar Uyuduktan Sonra Gidiyorum Ki Bir Şey İsterlerse Mahcup Olmayayım"

19.06.2022 12:19
Gamze Taşcıer'in Dinlediği İzmirli Esnaf: "Eve Çocuklar Uyuduktan Sonra Gidiyorum Ki Bir Şey İsterlerse Mahcup Olmayayım"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İzmir’in Gaziemir ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Bir dönerci, “Eskiden bir porsiyon tavuk ekmeği 5 liraya satıp üzerine de kâr ediyor, evimi geçindiriyordum. Hatta artanla yoksullara yardım da ediyordum. Bugün ise ben yoksulluğa düştüm, yardım bekler hale geldim. Artık 20 liraya satsam da kâr edemiyorum. Eve çocuklar uyuduktan sonra gidiyorum ki bir şey isterlerse mahcup olmayayım” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İzmir'in Gaziemir ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Bir dönerci, "Eskiden bir porsiyon tavuk ekmeği 5 liraya satıp üzerine de kar ediyor, evimi geçindiriyordum. Hatta artanla yoksullara yardım da ediyordum. Bugün ise ben yoksulluğa düştüm, yardım bekler hale geldim. Artık 20 liraya satsam da kar edemiyorum. Eve çocuklar uyuduktan sonra gidiyorum ki bir şey isterlerse mahcup olmayayım" dedi.

Gamze Taşcıer, Gaziemir'de esnafı ziyaret etti. Taşcıer'e yaşadıkları sorunları anlatan bir dönerci, "Eskiden bir porsiyon tavuk ekmeği 5 liraya satıp üzerine de kar ediyor, evimi geçindiriyordum. Hatta artanla yoksullara yardım da ediyordum. Bugün ise ben yoksulluğa düştüm, yardım bekler hale geldim. Artık 20 liraya satsam da kar edemiyorum. Eve çocuklar uyuduktan sonra gidiyorum ki bir şey isterlerse mahcup olmayayım. Seçim eğer dedikleri gibi haziranda olacaksa işimiz çok zor, inşallah o vakte kadar borç harç bir şekilde dayanabiliriz. Bir an önce seçim olması şart" diye konuştu.

İkinci el eşya satan başka bir esnaf ise "Ben, yıllardır ikinci el eşya satarım, böyle bir dönem ne gördüm ne duydum. Savaşta gibiyiz, her gün onlarca insan gelip ihtiyaçları ve faturalarını ödeyebilmek için eşyalarını satmak istiyor. Bu kapıdan eskiden satıcıdan çok alıcı girerdi, artık alıcı girmez oldu. Bu böyle gitmez" dedi.

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Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer'in Dinlediği İzmirli Esnaf: 'Eve Çocuklar Uyuduktan Sonra Gidiyorum Ki Bir Şey İsterlerse Mahcup Olmayayım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gamze Taşcıer'in Dinlediği İzmirli Esnaf: "Eve Çocuklar Uyuduktan Sonra Gidiyorum Ki Bir Şey İsterlerse Mahcup Olmayayım" - Son Dakika
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