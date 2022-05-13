Gamze Taşcıer: Siyasi İktidar Eczacıların Aklıyla Alenen Alay Etmeyi Sürdürmektedir - Son Dakika
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Gamze Taşcıer: Siyasi İktidar Eczacıların Aklıyla Alenen Alay Etmeyi Sürdürmektedir

13.05.2022 18:20
Gamze Taşcıer: Siyasi İktidar Eczacıların Aklıyla Alenen Alay Etmeyi Sürdürmektedir

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Siyasi iktidar, eczacıların aklıyla alenen alay etmeyi sürdürmektedir. Bunun en net örneği olan; her yıl, her ay, her gün uyarmamıza rağmen Türkiye’nin dört bir yanında en ufak bir planlama olmadan, bir tabela iliştirip içeriğini doldurmadan, yetersiz ve ihtiyaç fazlası açılan, açılmaya da devam edilen eczacılık fakülteleri sorunu, artık sabır sınırlarını aşmış durumdadır” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Siyasi iktidar, eczacıların aklıyla alenen alay etmeyi sürdürmektedir. Bunun en net örneği olan; her yıl, her ay, her gün uyarmamıza rağmen Türkiye'nin dört bir yanında en ufak bir planlama olmadan, bir tabela iliştirip içeriğini doldurmadan, yetersiz ve ihtiyaç fazlası açılan, açılmaya da devam edilen eczacılık fakülteleri sorunu, artık sabır sınırlarını aşmış durumdadır" dedi.

Mesleği eczacılık olan Gamze Taşcıer, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. İki yılı aşan pandemi döneminde sağlık alanında çalışan tüm emekçiler gibi on binlerce eczacının da salgına karşı en ön cephede halk sağlığı için mücadele ettiğini belirten Taşcıer, bu süreçte 77 eczacı ve 24 eczane teknisyeninin hayatını kaybettiğini anımsattı. Taşcıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir üzüntü kaynağımız da toplum sağlığı için bu denli büyük bir özveriyle çalışan eczacıların, siyasi iktidar tarafından pandemi boyunca hiçbir karar alma sürecine dahil edilmemesi, sağlık hizmetinin en önemli halkalarından biri olunmasına karşın salgın yönetiminden dışlanması ve tüm çağrılara rağmen bu yanlıştan dönülmemesidir. Sağlık Bakanlığı, bu süreçte eczacıları görmezden geldiği gibi, eczacılara yönelen çirkin ve haksız karalama kampanyalarına da sessiz kalmış, adeta beceriksizliğini on binlerce eczacının üzerine yıkmaya çalışmıştır. Maske dağıtımıyla başlayan, grip aşıları ve ilaçlarla devam eden bu sistematik beceriksizliğin sorumluları, salgın yönetimini bilimsel değil, siyasi ve günübirlik kararlarla yürütmenin sonuçlarını da halka ödetmişlerdir."

Taşcıer, "Siyasi iktidar, eczacıların aklıyla alenen alay etmeyi sürdürmektedir. Bunun en net örneği olan; her yıl, her ay, her gün uyarmamıza rağmen Türkiye'nin dört bir yanında en ufak bir planlama olmadan, bir tabela iliştirip içeriğini doldurmadan, yetersiz ve ihtiyaç fazlası açılan, açılmaya da devam edilen eczacılık fakülteleri sorunu, artık sabır sınırlarını aşmış durumdadır" dedi.

Devletin kendi raporlarında dahi 2023 yılında eczacı ihtiyacının 32 bin 900 olacağının öngörüldüğü, ancak bu sayının bugünden 42 bini aştığını aktaran Taşcıer, "Öngörüsüz, plansız, programsız ve bilimsel verilere aldırış etmeyen bu zihniyetin, karşı karşıya bulunduğumuz işsiz eczacılar sorunuyla ilgili de hiçbir adım atamayacağı ortadadır. Sorunun çözümü bir yana, sorunu besleyen ve derinleştirenlerin eczacılara olabilecek tek faydaları, koltuklarından kalkmak olacaktır" açıklamanı yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Taşcıer, Türkiye, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer: Siyasi İktidar Eczacıların Aklıyla Alenen Alay Etmeyi Sürdürmektedir - Son Dakika


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