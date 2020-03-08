Gamze Ütangeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk maçına çıktı

Bilecikspor-Güneşspor maçının yardımcı hakemi olan Gamze Ütangeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk maçına çıkarak duygu dolu anlar yaşadı.



Bilecik 1. Amatör Lig'in 21. haftasında Bilecik Edebali Stadı'nda Bilecikspor ile lig sonuncusu Güneşspor karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi maçın yardımcı hakemlerinden biri olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversite öğrencisi Gamze Ütangeç de ilk resmi maçına çıktı. Bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması ve ilk karşılaşmasına çıkması nedeniyle Ütangeç'e, Faal Hakemler Derneği üyeleri tarafından çiçek verildi. Genç hakem, bugünü hiç unutmayacağını söyleyerek, "İlk maçım böylesine anlamlı bir güne geldi. Şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi. - BİLECİK